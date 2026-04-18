Sångerskan Sabrina Carpenters guldiga stövlar går verkligen inte obemärkt förbi.

@sabrinacarpenter / Instagram

På Coachella 2026 (10-19 april) visade Sabrina Carpenter upp en retroinspirerad stil med färgglada silhuetter och djärva accessoarer. De guldfärgade stövlarna hon bar visade sig vara det mest slående elementet i hennes outfits och drog omedelbart till sig pressens och hennes fans uppmärksamhet på sociala medier.

En väldigt retro look, byggd på ett par stövlar

För ett av sina Instagram-framträdanden valde Sabrina en 70-talsinspirerad outfit med korta shorts, en ljusgul topp prydd med pärlor och, framför allt, ett par guldfärgade stövlar som perfekt framhäver lookens vintagekänsla. Stövlarna skapar en slående kontrast till tygets mjukhet och toppens delikata natur.

Utöver denna outfit har Sabrina även setts i andra retrostilar, med ministickade klänningar, hattar i 60-talsstil och utarbetade frisyrer. Återigen har stövlar, ibland något mer diskreta, dykt upp som ett strukturerande element, vilket ger hennes silhuetter en musikalisk stjärna eller en modern pinuppa.

[bildtext-id="attachment_439430" align="aligncenter" width="820"] @sabrinacarpenter / Instagram[/bildtext]

En retrotrend som lyfts fram av sociala medier

Både fans och modepress hyllade snabbt återkomsten av guldstöveln, länge förknippad med 60- och 70-talen, och hur Sabrina Carpenter lyckades återintroducera den i den mycket samtida festivalvärlden och den internationella popscenen. Bilder från Coachella, där hon strosade bland montrarna, inklusive de från sin egen installation "Sabrina's Pit Stop", och backstage, visade hur guldstöveln förenade hennes olika outfits, samtidigt som den etablerade sig som en omedelbart igenkännbar detalj som perfekt kompletterade hennes image som en snygg popprinsessa.

Kort sagt, för Sabrina Carpenter är dessa guldfärgade stövlar inte bara "ett slående estetiskt uttalande": de förkroppsligar en blandning av "Hollywoodfantasy" och självförtroende. Med sin retroflirt, musikalteaterkänsla och referenser till popikoner blir de ett symboliskt objekt i hennes sätt att kombinera nostalgi och modernitet, där mode blir ett språk i sig, lika kraftfullt som musiken hon sjunger.

Som författare utforskar jag skönhet, mode och psykologi med känslighet och nyfikenhet. Jag tycker om att förstå de känslor vi upplever och att ge en röst åt dem som hjälper oss att bättre förstå oss själva. I mina artiklar strävar jag efter att överbrygga klyftan mellan vetenskaplig kunskap och våra vardagliga erfarenheter.
Article précédent
"En lektion i stil": Michelle Obama använder chokladbrunt med inslag av guld

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Michelle Obama har återigen visat upp sin oklanderliga stil och valt en monokromatisk chokladfärgad outfit, förstärkt med gulddetaljer...

