Vid 52 års ålder bär skådespelerskan Tori Spelling en genomskinlig outfit som väcker reaktioner.

För en vanlig kväll i West Hollywood behövdes en "extraordinär" look. Den amerikanska skådespelerskan, mediepersonligheten och författaren Tori Spelling förstod detta väl när hon deltog i Madonnas "hemliga" fest i en genomskinlig outfit som inte lämnade någon oberörd.

En mycket exklusiv kväll på The Abbey

Natten den 25 april 2026 anordnade Madonna en privat fest endast för inbjudna på Abbey, en ikonisk bar i West Hollywood, för att fira ägaren Tristan Schukrafts födelsedag och avslöja nya låtar från hennes album "Confessions II".

Bland gästerna fanns den italiensk-amerikanska skådespelerskan och modellen Julia Fox, den amerikanska skådespelerskan Tori Spelling, den brittiska sångerskan och musikern Lily Allen, den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Addison Rae, den brittiska modellen och skådespelerskan Cara Delevingne, och den amerikanska sångerskan och låtskrivaren av albansk-makedonsk härkomst Bebe Rexha. En konstellation av kändisar samlades för en kväll som lovade att bli både festlig och musikaliskt exklusiv.

En iögonfallande spetsoutfit

Det var i den här miljön som Tori Spelling skapade furore. Skådespelerskan från Beverly Hills 90210 valde en byxkostym i ett genomskinligt tyg. Dräkten, prydd med skimrande blå och silverfärgade paljetter, fångade ljuset i varje rörelse och förstärkte den dramatiska effekten. För att ge en touch av kontrast bar hon en brun pälsstola draperad över axlarna och fulländade looken med sitt blonda hår uppsatt i vågor. Kvällsoutfiten fotograferades medan hon promenerade längs trottoaren, lutad mot sin följeslagare.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av The Abbey Weho (@theabbeyweho)

Fansen vann över på sociala medier

Bilderna som publicerades på Instagram blev snabbt virala och genererade en flod av beröm och entusiastiska delningar på sociala medier. Inläggen fick snabbt tusentals reaktioner. "Tori ser fantastisk ut", tillsammans med en flammande emoji, sammanfattar perfekt det mottagande hennes fans gav henne den kvällen, och berömde både hennes elegans och hennes stilkänsla. Andra användare lyfte också fram originaliteten i hennes outfit och det självförtroende hon utstrålar, vilket bidrog till att göra dessa bilder till ett av kvällens mest diskuterade ögonblick online.

Kort sagt, Tori Spelling fortsätter att göra djärva modeval. Hennes närvaro på en av vårens mest exklusiva fester 2026 bekräftar att hon är en stor figur i den amerikanska underhållningsvärlden, långt bortom hennes ikoniska roll i "Beverly Hills 90210".