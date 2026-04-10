"Hon är oigenkännlig": Skådespelerskans framträdande från serien "Euphoria" väcker uppståndelse

Den amerikanska skådespelerskan och modellen Alexa Demie, känd för sin roll som Maddy Perez i serien "Euphoria", väckte stor reaktion vid premiären av säsong 3 som hölls på TCL Chinese Theatre i Los Angeles. Vid sidan av skådespelarna från HBO-succén stack hon ut med en makeup som skilde sig mycket från sin vanliga stil.

En minimalistisk makeup-look inspirerad av 1990-talet

Alexa Demie, känd för sin dramatiska makeup, inklusive sin ikoniska grafiska eyeliner, valde den här gången en mycket mer "naturlig" look. Denna förändring fångade snabbt fansens uppmärksamhet på sociala medier, och vissa sa att de inte omedelbart kände igen skådespelerskan.

För detta evenemang valde Alexa Demie en "ingen makeup-makeup"-look, en trend som skapar en mycket subtil makeup-effekt samtidigt som den framhäver ansiktsdragen. Hennes makeup påminde om 1990-talets minimalism, med stentonade nyanser applicerade på ögonlocken och globlinjen. Hennes fransar var enkelt böjda, utan eyeliner, en skarp kontrast till hennes tidigare framträdanden där ögonen ofta accentuerades med djärva, grafiska linjer. Hennes hy hade subtila, coola konturer i kombination med en lätt rouge. Hennes läppar hade en lätt markerad rosa nyans, vilket gav en modern tolkning av 90-talets skönhetstrender.

Blandade reaktioner på sociala medier

På sociala medier uttryckte många användare förvåning över denna stilförändring. Vissa kommentarer hänvisade till "en märkbar förvandling", med kommentarer som "hon har åldrats plötsligt" eller "hon är oigenkännlig". Andra användare försvarade dock skådespelerskan Alexa Demie och påpekade att fysiska förändringar är en naturlig del av åldrandet. Bland de stödjande meddelandena fanns: "det är normalt, hon är 35, vi förändras alla med åldern" och "hon är fortfarande vacker".

Det är viktigt att komma ihåg att kvinnors kroppar – precis som allas – inte är föremål som fritt kan kommenteras: alla är fria att göra vad de vill med sin kropp, sitt ansikte, sina kläder eller sin makeup. Och ja, alla förändras när de åldras; det är naturligt – ingen anledning att göra en stor sak av det eller kritisera det.

Med denna "naturliga" makeup inspirerad av 1990-talet visar Alexa Demie sin önskan att utforska nya estetiska koder. Detta tillvägagångssätt återspeglar också konstnärlig och personlig frihet, långt ifrån stela förväntningar, och påminner oss om att stil – liksom utseende – utvecklas över tid, i enlighet med önskningar och influenser.