Vid 50 väcker skådespelerskan Ali Larter uppmärksamhet i en smaragdgrön klänning

Julia P.
@alilarter / Instagram

Den amerikanska skådespelerskan, modellen och producenten Ali Larter gjorde ett av sina mest fantastiska framträdanden på röda mattan. På Newport Beach TV Festival 2026 dök hon upp i en lång smaragdgrön klänning, vars asymmetriska snitt omedelbart väckte uppmärksamhet.

En smaragdgrön klänning

På den kaliforniska röda mattan valde Ali Larter ett plagg från Victoria Beckhams höst/vinterkollektion 2026, som presenterades några veckor tidigare på Paris modevecka. En smaragdgrön chiffongklänning, vars färgdjup påminner om skådespelerskan – en särskilt slående visuell effekt under blixtarna.

Plagget bygger på noggrant couture-arbete: en fin slöja, skickligt placerad drapering framtill som påminner om en forntida grekisk chiton, och två strategiskt placerade klasar av upphöjda blommor – en i bysthöjd, den andra strax under höften. Denna iscensättning förvandlar plagget till en veritabel textilskulptur.

Asymmetrisk skärning och grekiskt inspirerad drapering

Detaljen som gör klänningen särskilt elegant är den långa, djupa sidoslitsen. Den löper från bysten till höften, vilket skapar en skarp brytning i silhuetten och ger rörelse åt helheten. En perfekt utförd utskuren modell. Vid fållen avslöjar den höga-låga skärningen subtilt Ali Larters ben och strukturerar silhuetten nerifrån och upp. Den övergripande effekten är en klänning som passar figuren men behåller all den smidighet som det smaragdgröna tyget har.

Höga klackar med en "optisk illusion"-effekt och guldsmycken

På fötterna valde Ali Larter ett par pumps med remmar och genombrutna detaljer. Från röda mattan verkade skorna nästan osynliga, vilket gav skådespelerskan utseendet av någon som svävade ovanför marken. En teknisk detalj som omedelbart kommenterades på sociala medier.

När det gäller smycken valde hennes stylister smycken från amerikanska märken: guldfärgade örhängen och staplade guld- och silverringar. Till håret en låg, lös knut med en nästan ouppsatt look, av Owen Gould. Och till sin makeup valde Georgie Eisdell djärva korallrosa läppar och en matchande ögonfärg.

Totalseger för "Landman"-serien

Ali Larters framträdande ägde rum i ett särskilt sammanhang. Under ceremonin gick skådespelerskan upp på scenen tillsammans med sina "Landman"-medspelare – Billy Bob Thornton, Andy García och Michelle Randolph – för att ta emot priset för bästa ensemble i dramaserie. Detta betydande kollektiva erkännande för produktionen bekräftade seriens kritikerros.

Med denna smaragdgröna klänning gjorde Ali Larter ett anmärkningsvärt elegant framträdande. Hon bevisade att röda mattan inte har något att göra med ålder. Ett framträdande som lätt förtjänar en plats på hennes personbästa.

Julia P.
Julia P.
Jag är Julia, en journalist som brinner för att upptäcka och dela fängslande berättelser. Med en kreativ skrivstil och ett skarpt öga strävar jag efter att levandegöra ett brett spektrum av ämnen, från aktuella trender och samhällsfrågor till kulinariska läckerheter och skönhetshemligheter.
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