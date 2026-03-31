Adjö blond pixie: skådespelerskan Brie Larson ändrar sin look med en ny frisyr

@brielarson / Instagram

Den amerikanska skådespelerskan, regissören och sångerskan Brie Larson debuterade nyligen med en ny look som inte gick obemärkt förbi. Efter att ha burit en mycket kort blont pixie-frisyr i över ett år, framträder hon nu med långt, mörkt hår, vilket markerar en betydande utveckling av hennes frisyr.

En slående hårförvandling på röda mattan

Brie Larson debuterade med sin nya frisyr vid Kyoto-premiären av "The Super Mario Galaxy Movie" den 28 mars 2026. För tillfället bar hon långt hår i mjuka vågor inspirerade av det gamla Hollywood. Hennes frisyr kompletterade en retroinspirerad blågrön klänning med strukturerade axlar och en korsad överdel.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Anita Shemon (@justbecauseitsbeauty)

En ny tolkning av hans stil

Följande dag bekräftade Brie Larson sin nya frisyr vid Formel 1-tävlingen i Japan, som hölls på Suzuka-banan. Den här gången bar hon sitt långa hår rakt med en något ocentrerad kammare. Hon valde en mer avslappnad outfit, bestående av en svart skinnjacka i kombination med en t-shirt med tryck, vilket skapade en kontrast till hennes look från föregående dag.

Denna hårförvandling markerar en vändpunkt jämfört med hennes senaste val. Sedan 2024 har Brie Larson faktiskt anammat flera versioner av mycket korta frisyrer, bland annat en buzz-klippning gjord för en roll på scen i London, innan hon övergick till en brun pixie och sedan en platinablond version under månaderna.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Film Crave (@_filmcrave)

Utvecklingen av en skönhetssignatur

Brie Larsons hårförvandlingar illustrerar i slutändan hur vissa kändisar utforskar olika stilidentiteter utifrån sina professionella projekt och personliga önskningar. Skiftet från en mycket kort klippning till långt, mörkt hår kan också återspegla en önskan om estetisk eller konstnärlig förnyelse.

Genom att visa upp denna nya frisyr vid två offentliga evenemang i rad bekräftar Brie Larson sin förkärlek för slående hårförvandlingar, vilka regelbundet lockar allmänhetens och fackmediernas intresse.

Med sitt långa, mörka hår erbjuder Brie Larson en ny tolkning av sin stil, som pendlar mellan klassisk elegans och modernitet. Denna hårförvandling understryker skådespelerskans förmåga att återuppfinna sin image samtidigt som hon förblir trogen ett kreativt förhållningssätt till skönhet.

Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Article précédent
"Hon är för förförisk": Kim Novak kritiserar valet av Sydney Sweeney till sin biografi.
Article suivant
Modellen Heidi Klum kritiseras för sin kropp och svarar med en slående befriande handling.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

