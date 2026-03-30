"Hon är för förförisk": Kim Novak kritiserar valet av Sydney Sweeney till sin biografi.

Léa Michel
Den amerikanska skådespelerskan Kim Novak (93) uttryckte nyligen reservationer mot valet av den amerikanska skådespelerskan och producenten Sydney Sweeney att porträttera henne i biografin "Scandalous!", som fokuserar på hennes förhållande med sångaren Sammy Davis Jr. I en intervju med The Times uppgav Marilyn Pauline Novak – känd som Kim Novak – att hon inte skulle ha godkänt detta castingbeslut.

Oro över filmens tillvägagångssätt

Enligt Kim Novak skulle bilden som förknippas med Sydney Sweeney kunna påverka uppfattningen av hennes personliga berättelse. "Den är helt olämplig för att porträttera mig", sa hon och tillade att hon tyckte att skådespelerskan "drar för mycket uppmärksamhet till sitt fysiska utseende" och att "Sydney Sweeney är för förförisk hela tiden".

Utöver valet av huvudrollsinnehavare uttryckte Kim Novak även oro över hur hennes förhållande med Sammy Davis Jr. skulle kunna framställas på filmduken. Hon befarar att "filmen kommer att fokusera för mycket på sensationslystnad snarare än de personliga och känslomässiga aspekterna" av deras berättelse.

”Jag är rädd att deras förhållande främst kommer att presenteras ur en mycket sensationell vinkel”, förklarade hon och betonade att deras band framför allt baserades på gemensamma värderingar och erfarenheter. ”Vi hade mycket gemensamt”, tillade hon och betonade vikten av att sätta deras förhållande i sitt historiska sammanhang. Filmen ”Scandalous!” ska återberätta romansen mellan den amerikanska skådespelerskan Kim Novak och den amerikanska sångaren Sammy Davis Jr. i slutet av 1950-talet, en relation som utlöste avsevärd kontrovers inom den tidens sociala och kulturella sammanhang.

Sydney Sweeney talar om sin beundran för Kim Novak

För sin del uttryckte den amerikanska skådespelerskan och producenten Sydney Sweeney sin entusiasm inför möjligheten att porträttera Kim Novak. Hon sa att hon var "hedrad över att få gestalta en så ikonisk figur inom filmvärlden", och betonade skådespelerskans modernitet i ljuset av medietrycket. Hon antydde att hon var särskilt intresserad av hur Kim Novak var tvungen att hantera uppmärksamheten kring hennes offentliga image och hennes privatliv, teman som hon anser fortfarande är relevanta idag.

I slutändan illustrerar Kim Novaks ord de ibland motstridiga förväntningarna mellan de personligheter vars liv adapteras för filmduken och de kreativa team som har i uppgift att berätta deras historier. Projektet "Scandalous!" är en del av en växande trend av biografiska filmer tillägnade filmfigurer, vilket ofta utlöser debatter och diskussioner om valet av skådespelare och det narrativa tillvägagångssättet.

Vid 51 års ålder erkänner den här skådespelerskan att hon vill dejta yngre män.

Den amerikanska skådespelerskan och komikern Chelsea Handler delade nyligen sina åsikter om relationer och åldersskillnader under ett avsnitt...

I en röd korsett hävdar Christina Aguilera sin stil på scenen

Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Christina Aguilera väckte återigen uppmärksamhet med sina modeval på Sips & Sounds Music...

Vid 40 års ålder skapar denna amerikanska skådespelerska furore vid poolen.

Den amerikanska skådespelerskan och regissören Brittany Snow delade nyligen foton från en solig miljö och publicerade flera bilder...

Angelina Jolie gjorde ett slående framträdande i en omlottklänning.

Angelina Jolie väckte nyligen uppmärksamhet på ett Tom Ford-evenemang i Shanghai. Trogen sin sofistikerade stil dök den kambodjansk-amerikanska...

Vid 47 års ålder vågar Nicole Scherzinger bära svart läder på röda mattan

Den amerikanska sångerskan med hawaiiansk härkomst, Nicole Scherzinger, väckte uppmärksamhet vid iHeartRadio Music Awards 2026 med ett slående...

Efter sitt håravfall delar Vanessa Hudgens verkligheten efter förlossningen

Den amerikanska skådespelerskan och sångerskan Vanessa Hudgens delade nyligen med sig av en uppriktig inblick i sin postpartum-upplevelse,...