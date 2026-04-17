Kylie Jenners bästa vän återupplivar trenden med crop tops med en vintageversion

Under den kaliforniska solen skapar Anastasia Karanikolaou rubriker. Influencern, en nära vän till Kylie Jenner, fängslade nyligen sina följare med en outfit som återuppfinner den klassiska crop top-toppen med en retrokänsla.

En vintage-look som vinner över sociala medier

På Instagram syns Anastasia Karanikolaou bära en vit crop top med en design inspirerad av amerikansk vintage-estetik. Den minimalistiska toppen har en lekfull tolkning av en ikonisk logotyp, som påminner om 90-talets "rebelliska och avslappnade" vibbar. Tillsammans med en svart kjol och några diskreta accessoarer är denna look en hyllning till elegant enkelhet och självförtroende.

Stildetaljer: minimalism och självsäkerhet

För denna soliga utflykt valde den unga kvinnan tydligt en naturlig och elegant look. Hennes hår, lätt bakåtslickat framtill, ramade in hennes ansikte fint, medan mjuka lockar föll fritt baktill och gav rörelse och en touch av avslappnad stil. Solglasögon, placerade på huvudet som ett pannband, förstärkte denna praktiska men trendiga look.

När det gällde accessoarer lämnade hon inget åt slumpen: silverarmband som fångade det lätta, lager-på-lager-halsband som lekte med längder och texturer, och iögonfallande smycken som gav en djärv touch till helhetsintrycket. Harmonin mellan enkelhet och invecklade detaljer skapade en somrig look, både elegant och avslappnad, perfekt anpassad till den ljusa dagstämningen.

Med den här looken bekräftar Anastasia Karanikolaou sin roll som modeinfluencer. Genom att återuppliva den vintage crop top-tröjan förkroppsligar hon denna trend där retrostil och modernt självförtroende möts. Hennes senaste framträdande på Coachella-festivalen, tillsammans med Kylie Jenner, har bara förstärkt hennes image som en framväxande ikon för den nya modegenerationen.