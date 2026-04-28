Skådespelerskan Eva Longoria, som bor i Spanien, avslöjar vad hon saknar mest med USA.

Den amerikanska skådespelerskan, regissören, producenten och modellen Eva Longoria vände blad i sitt amerikanska liv utan att tveka. Men även de mest tillfredsställda utlandsboende har sina små nostalgiska känslor. När hon marknadsförde sin CNN-serie "Searching for France" pratade Eva Longoria med People om vad hennes nya liv i Spanien inte kan erbjuda henne.

Ett liv i Spanien som jag valde och värdesätter.

Efter att ha bosatt sig i Spanien 2024 med sin man José Bastón och deras 7-årige son Santiago, njuter Eva Longoria av en livsstil som är radikalt annorlunda än den hon levde i Los Angeles. Hon går överallt, det finns inga trafikstockningar och måltiderna tar sin tid, förklarar hon. Denna vardagliga lyx är något hon gärna kontrasterar mot den amerikanska "working lunch"-kulturen, som hon beskriver som "avvikande: alltid stressad, aldrig riktigt avslappnad".

Vad han saknar: sin familj i Texas

Bland det hon saknar säger Eva Longoria att "Jag saknar min familj i Texas", medger hon enkelt. Hennes son Santiago är dock glad över att få se sina spanska kusiner igen, och skådespelerskan betonar att familjen fortfarande är central i hennes livsstil: "Vi vill vara omgivna av familj." För att kompensera för avståndet reser familjen regelbundet fram och tillbaka till Mexiko, där några av deras släktingar också bor.

Hennes son Santiago känner sig väldigt hemma i Spanien, särskilt tack vare sina kusiner. Och Eva Longoria gör ingen hemlighet av att hennes avfärd från USA 2024 också var politisk: hon kopplade uttryckligen sitt beslut att lämna landet till Donald Trumps omval. Så länge han sitter vid makten står en återkomst inte på agendan.

Det andra som saknas: riktig mexikansk mat.

Den andra anmärkningsvärda, och kanske mest överraskande, frånvaron är gastronomin. ”Och god mexikansk mat också. Man kan helt enkelt inte hitta riktig, god mexikansk mat i Europa”, beklagar hon sig. En utsökt paradox för någon som utforskar världskök i sina reseprogram och som redan har ägnat en hel säsong åt mexikansk gastronomi.

Frankrike som ett nytt utforskningsområde

Det var när hon marknadsförde sin nya serie, "Eva Longoria: Searching for France", som hade premiär på CNN den 12 april 2026, som hon delade med sig av dessa insikter. Serien i åtta avsnitt tar henne genom Frankrike, från Bretagne till Alsace via Provence, där hon upptäcker dess kulinariska skatter. Kanske är detta ett sätt att delvis kompensera för hennes längtan efter god mat – även om det mexikanska köket, enligt hennes eget erkännande, fortfarande är oersättligt.

Kort sagt har Eva Longoria byggt upp ett lyckligt liv för sig själv på andra sidan Atlanten. Det är bara familjen i Texas och tacosen i hennes hemland hon verkar sakna. Ett litet pris att betala för någon som lämnade allt bakom sig – utan att verka ångra sitt val för ett enda ögonblick.