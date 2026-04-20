Skådespelerskan Diane Kruger, 49, skapade furore med en klänning värdig ett konstverk.

Det finns kläder som överskrider mode och gränsar till konst. Det är precis den effekten som den tyska skådespelerskan Diane Kruger skapade vid lanseringen av den nya Tiffany & Co.-kollektionen, med en skulptural klänning som omedelbart blev viral.

Ett prestigefyllt evenemang i New York

Den 16 april 2026 anordnade Tiffany & Co. en gala i New York för att fira lanseringen av sin nya exklusiva smyckeskollektion, "Blue Book 2026: Hidden Garden". Evenemanget ägde rum på Park Avenue Armory på Manhattan och samlade en mängd kändisar, var och en mer elegant än den förra.

Bland gästerna fanns den amerikanska skådespelerskan Amanda Seyfried, den brittiska skådespelerskan och producenten Naomi Watts, den amerikanska skådespelerskan och regissören Chase Sui Wonders och den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Teyana Taylor.

En klänning som en målning

Diane Kruger skapade furore i en axelbandslös klänning från Sabina Bilenko Couture från vårkollektionen 2026, vars broderi var helt fantastiskt. Broderiet frammanade inte bara naturen; det konstruerade en hel scen. Påfågeln, arkitektoniska motiv och delikata växtliga rullar bildade ett veritabelt juvelbesatt landskap, som perfekt återspeglar den narrativa tråden i kollektionen "Hidden Garden".

En färgpalett i harmoni med Tiffany

Den halvtransparenta, fint strukturerade överdelen var täckt av pärlor och broderier som frammanade små undervattensskatter. Kjolen fulländade å andra sidan en silhuett som var både böljande och dyrbar. Skådespelerskan Diane Kruger accessoarerades med smycken från Tiffany & Co, vilket förstärkte den perfekta harmonin mellan outfiten och kvällens tema.

Kort sagt, Diane Kruger vet hur man förvandlar en röd matta till ett sant modeögonblick, och denna kväll var inget undantag. Den tyska skådespelerskan bekräftar återigen sin status som stilikon – kapabel att bära en couture-kreation med både enkel stil och obestridlig personlighet.