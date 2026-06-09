Vid 51 års ålder gjorde Hannah Waddingham ett fantastiskt framträdande i en svart klänning.

Den brittiska skådespelerskan och sångerskan Hannah Waddingham sätter mer avtryck än någonsin med sin signaturstil. Hon dök upp på Londons röda matta i en spektakulär svart klänning – en blandning av europeisk haute couture och 1950-talets Hollywood-röda matta.

En klänning med en gammaldags Hollywood-estetik

För ceremonin som hölls på Chancery Rosewood Hotel valde Ted Lasso-skådespelerskan en kreation av Sophie Couture, ett ungt modehus hon beundrar särskilt mycket. Det var ett skräddarsytt plagg som hon redan hade burit två år tidigare vid Primetime Creative Arts Emmy Awards 2024 – ett miljömedvetet val i linje med "re-wear"-rörelsen som nu hyllas i röda mattan-branschen.

Resultatet är en sann hyllning till elegansen från en annan era. Sjöjungfruskärning, noggrant åtsittande midja, diskret släp längst bak på golvet: alla koder från den röda mattan från förr är återkallade, men omtolkade med en modernitet som perfekt passar hennes silhuett.

Djup halterneck och svindlande slits

Två detaljer är det som verkligen gör den här klänningen speciell. För det första, en skärning som vertikalt strukturerar hela silhuetten, från halsringning till höfter, vilket ger en touch av djärvhet samtidigt som den förblir raffinerad. För det andra, en hög slits framtill på låret som bryter med kjolens längd och ger hela plagget dess tydligt moderna energi. Denna brytning är perfekt genomförd: utan den skulle klänningen ha blivit en renodlad retrostil; med den förblir den resolut modern.

Ett material med en "flytande effekt"

När det gäller tyget är valet allt annat än slumpmässigt. Hannah Waddingham och Sophie Couture valde en tung satin med en glansig, nästan flytande finish som fångar ljuset i varje rörelse. Detta material skulpterar kroppen utan att dra ihop den, vilket ger hela klänningen en nästan filmisk kvalitet på bilderna. På fötterna kompletterade skådespelerskan sin look med ett par svarta sandaler med tunna remmar och höga klackar, som elegant förlänger de vertikala linjerna i hennes silhuett utan att dra uppmärksamheten från den.

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Inom accessoarernas och skönhetens sfär ligger briljansen i subtiliteten.

För att inte överväldiga helhetsintrycket valde Hannah Waddingham några diskreta men noggrant utvalda detaljer. I öronen bar hon droppörhängen av Anabela Chan, en brittisk designer känd för sina smycken inspirerade av naturen. På handleden bar hon ett åtsittande armband av ädelstenar, och några silverringar prydde hennes fingrar.

På skönhetsfronten höll Hannah Waddingham det enkelt. En kort, platinablond bob bakåtsvept, strålande hy och strålande makeup. Ett leende ansikte, glittrande ögon och den där avslappnade, axellösa hållningen som hon nu kallar sitt signum: mindre återhållsamhet, mer självförtroende.

Med detta framträdande av Sophie Couture bekräftar Hannah Waddingham att hon är en av de mest spännande stjärnorna att se på den brittiska röda mattan. Hon återupplever gamla Hollywood, med sin raffinerade estetik och skimrande tyger, och levererar en tydlig demonstration av tidlös elegans.