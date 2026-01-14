Hon avsätter Scarlett Johansson och blir den mest intäktsrika skådespelerskan genom tiderna.

Zoe Saldaña har precis nått en milstolpe: skådespelerskan som spelade Neytiri och Gamora är nu den mest intäktsrika skådespelerskan genom tiderna och överträffar Scarlett Johansson i kumulativa globala biljettintäkter.

En filmografi som slår alla rekord

Den amerikanska skådespelerskan, regissören och producenten kan skryta med en sällsynt bedrift: hon medverkar i ensemblen till de tre mest inkomstbringande filmerna i filmhistorien, "Avatar", "Avengers: Endgame" och "Avatar: The Way of Water", som alla toppade de globala biointäkterna. Hon är också den första skådespelerskan att medverka i fyra filmer som har spelat in över 2 miljarder dollar, tack vare "Avengers: Infinity War", som ansluter sig till denna exklusiva klubb.

Om man sammanfattar alla hennes filmer – från "Marvel"-succéerna till "Avatar"-sagan och "Star Trek"-trilogin – har hennes roller lett till att de globala biointäkterna uppgått till över 15 miljarder dollar, ett absolut rekord för en skådespelerska.

När franchises skapar legender

Zoe Saldaña har mycket av denna status att tacka några ikoniska roller som har blivit oskiljaktiga från samtida popkultur.

Gamora, tragisk hjältinna och krigare i Marvel-galaxen, medverkar i "Guardians of the Galaxy", "Avengers: Infinity War" och "Endgame".

Neytiri, en centralfigur i James Camerons "Avatar"-saga, i hjärtat av filmer som är monumentala både vad gäller budget och kassaframgångar.

Till detta kommer Nyota Uhura i "Star Trek"-trilogin som lanserades 2009, vilken ensam genererade mer än en miljard dollar, vilket förstärker dess plats i ekosystemet för stora internationella filmserier.

Zoe Saldaña tar ledningen… och äventyret har bara börjat

År 2024 hade hennes ackumulerade intäkter redan placerat henne på prispallen bakom Scarlett Johansson och Samuel L. Jackson, båda också gynnade av Marvel-universumet. Lanseringen av filmen "Avatar 3: Fire and Ashes", som redan har spelat in över en miljard dollar, har förskjutit balansen och fört Zoe Saldaña till toppen av listan över de mest lönsamma skådespelarna.

Och prognoserna är ännu mer ambitiösa: två nya Avatar-filmer tillkännages för 2029 och 2031, vilket bör befästa, eller till och med ytterligare utöka, dess ledning på de globala biosäljarna.

Konstnärligt erkännande och ett tacksamt budskap

Zoe Saldaña, som kröntes med en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll 2025 för "Emilia Perez", är inte längre bara en "franchisedrottning", utan också en skådespelerska som är erkänd för sin talangfulla karaktär. På sociala medier firade hon denna milstolpe genom att tacka regissörerna, filmteamen och publiken och betonade att denna resa är resultatet av kollektiva ansträngningar och krävande val.

Långt ifrån att vara en enkel numerisk rangordning symboliserar denna rekord den växande platsen för rasifierade skådespelerskor i spetsen för de största Hollywoodmaskinerna, och bekräftar att den nya drottningen av världens biljettintäkter nu är Zoe Saldaña.