För att få följare, påstås denna influencer ha fejkat sin kidnappning

Den brasilianska influencern Monniky Fraga har blivit indragen i kontrovers efter att ha anklagats för att ha fejkat sin egen kidnappning. Fallet, som avslöjats av flera internationella medier, väcker frågor om de potentiella fallgroparna med att söka synlighet på sociala medier.

Ett fall som har uppmärksammats av myndigheterna

Myndigheterna misstänker att Monniky Fraga iscensatte en falsk kidnappning för att få medieuppmärksamhet. Enligt rapporter från den brasilianska mediekanalen Globo hävdade influencern att hon och hennes partner attackerades nära deras hem i Igarassu, i delstaten Pernambuco. Hon påstod att flera beväpnade män stoppade dem och förde dem till ett skogsområde, där de hölls för gisslan.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Metrópoles (@metropoles)

En utredning som ifrågasätter den ursprungliga versionen

Efter att händelsen rapporterats till polisen i april 2025 inleddes en utredning för att fastställa omständigheterna. Enligt rapporter från Globo misstänker utredarna att händelsen iscensattes för att fånga allmänhetens uppmärksamhet och generera mediebevakning.

Myndigheterna överväger möjligheten att några av de inblandade kan ha haft en tidigare koppling till influencern. Materiella element, såsom ett klonat fordon och vapen, ska ha använts för att göra den iscensatta händelsen mer trovärdig, enligt lokala pressrapporter.

Misstankar kopplade till sökandet efter synlighet online

Enligt uttalanden från en polistjänsteman som citerats i media tyder utredningen på att den iscensatta händelsen motiverades av en minskning av antalet följare på sociala medier. Myndigheterna indikerar att flera personer kan vara inblandade i att organisera den påstådda händelsen. Utredningen pågår för att fastställa det exakta ansvaret för varje inblandad individ.

En kontrovers som väcker frågor om praxis på sociala medier

Detta fall belyser utmaningarna med att söka synlighet i uppmärksamhetsekonomin. Innehållsskapare tvingas ofta att producera inlägg som sannolikt fångar allmänhetens intresse, i ett sammanhang med särskilt hög konkurrens. Flera observatörer påpekar att viralitet ibland kan uppmuntra kontroversiella metoder, särskilt när innehåll är utformat för att framkalla en stark känslomässig reaktion.

I detta skede pågår fortfarande den utredning som omnämnts i media, och myndigheterna fortsätter sina utredningar. Influencern Monniky Fraga har inte offentligt kommenterat anklagelserna som rapporterats i pressen, medan hennes försvarsteam enligt uppgift har begärt "en justering av hennes häktningsbeslut".

Detta fall illustrerar de utmaningar som utvecklingen av sociala nätverk medför, där gränsen mellan verkligt innehåll och manusinnehåll ibland kan väcka frågor.