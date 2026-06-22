På stranden delar modellen Gisele Bündchen ett ömt ögonblick med sin man.

Julia P.
@gisele / Instagram

För att fira Fars dag (söndag 21 juni) gav Gisele Bündchen sina fans en sällsynt inblick i hennes familjeliv. Den brasilianska supermodellen delade en serie ömsint foton på Instagram, tagna på stranden tillsammans med sin man Joaquim Valente och deras unge son, tillsammans med ett rörande meddelande.

En rörande hyllning till hennes make

I sitt inlägg hyllade Gisele Bündchen sin make, en instruktör i brasiliansk jiu-jitsu, innerligt. ”Tack för att du föregår med gott exempel och för de värderingar du förkroppsligar: kärlek, ödmjukhet, integritet, disciplin, vänlighet och konsekvens. Du är en otrolig förebild. Vi är alla så tacksamma och vi älskar dig väldigt mycket”, skrev hon. Gisele Bündchen mindes också sin egen far och tackade honom för hans ”villkorslösa kärlek och stöd”.

Ett ögonblick av kontakt på stranden

Bilderna i sig utstrålar ömhet. På ett av dem poserar paret på sanden med en regnbåge i bakgrunden, medan Gisele Bündchen håller sitt barn tätt intill i en blå bärsele. Hon är angelägen om att skydda sonens integritet och har därför noggrant dolt hans ansikte. Andra bilder visar Joaquim Valente, tillgiven och öm, som delar värdefulla ögonblick med barnet – redan i miniatyr introducerad till familjens passion för jiu-jitsu.

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Ett inlägg delat av Gisele Bündchen (@gisele)

En blandad och enad familj

Genom hela denna fotoserie lyfte Gisele Bündchen även fram bandet mellan sin man och sina två äldsta barn, Benjamin, 16, och Vivian, 13, som hon delar med sitt ex, Tom Brady. På vissa bilder är den nära relationen mellan Joaquim Valente och tonåringarna tydlig, ett tecken på en tydligt sammanhållen familj. Det är en harmoni som Gisele Bündchen gärna delar diskret med sig av då och då. För även om hon är en av de mest kända modellerna i världen, odlar hon nu ett mer fridfullt liv, långt från catwalkens stress och jäkt.

Med detta ömsint inlägg hyllar Gisele Bündchen kärlek och familj, borta från rampljuset. Mellan innerliga hyllningar och stunder av gemensam intimitet ger hon en ljus glimt av sin nuvarande lycka. Inte helt oväntat kommer detta säkerligen att beröra hennes många fans.

Julia P.
Julia P.
Jag är Julia, en journalist som brinner för att upptäcka och dela fängslande berättelser. Med en kreativ skrivstil och ett skarpt öga strävar jag efter att levandegöra ett brett spektrum av ämnen, från aktuella trender och samhällsfrågor till kulinariska läckerheter och skönhetshemligheter.
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