480 000 pärlor och 25 000 fjädrar: Dua Lipas brudklänning döljer en imponerande mängd arbete

Den brittiska sångerskan och låtskrivaren Dua Lipa har äntligen avslöjat sin brudklänning. Flera veckor efter sitt äktenskap med den brittiske skådespelaren Callum Turner delade hon de första bilderna på en spektakulär Chanel Haute Couture-kreation, vars tillverkning tog flera år.

Ett hemligt bröllop på Sicilien

Det var på Sicilien i södra Italien som Dua Lipa firade sitt äktenskap med den brittiske skådespelaren Callum Turner. Innan denna italienska ceremoni hade Dua Lipa och Callum Turner officiellt utväxlat löften i slutet av maj i en borgerlig ceremoni i en domstol i London. Den sicilianska ceremonin, mer festlig och omgiven av nära och kära, utökade dessa inledande administrativa åtaganden med en mer känslosam händelse. Denna etappvisa strategi gjorde det möjligt för paret att skydda sin integritet samtidigt som de firade tillfället med sin familj och sina vänner.

En mycket efterlängtad avslöjande på Instagram

Det var på sitt Instagramkonto som Dua Lipa delade de första officiella bilderna från den italienska ceremonin. Inlägget, med den enkla texten "Mr & Mrs", visar sångerskan arm i arm med sin nuvarande make i en elegant och ljus miljö. Det officiella inlägget utlöste omedelbart en våg av reaktioner på sociala medier, särskilt på grund av den spektakulära klänningen Dua Lipa valde att bära den dagen.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg som delas av DUA LIPA (@dualipa)

En Chanel Haute Couture-skapelse designad av Matthieu Blazy

Klänningen som Dua Lipa bar vid den sicilianska ceremonin är en Chanel Haute Couture-kreation. Mer exakt är det den första Haute Couture-brudklänningen som designats av Matthieu Blazy, numera konstnärlig ledare för det franska modehuset, för en vän till Chanel. Detta är en särskilt symbolisk händelse för både huset och den fransk-belgiska designern, som har utmärkt sig genom detta exceptionellt ambitiösa projekt. Klänningen krävde flera års arbete, i en kreativ process som sträckte sig längre än de flesta av de mest hyllade klänningarna i den senaste couturehistorien.

En halterneck-silhuett

Snittet har klänningen en halterneck-silhuett med en särskilt slående öppen rygg. Designen är både diskret i sina linjer och spektakulär i sin effekt, och betonar längd, tygets fall och detaljernas finhet snarare än en överstrukturerad konstruktion. Denna raffinerade elegans låter broderierna och utsmyckningarna stå i centrum och forma plaggets sanna hjärta. Detta tillvägagångssätt är typiskt för modern haute couture: silhuettens renhet gynnar för att bättre visa upp den utsökta förfiningen i ornamentiken.

480 000 pärlor broderade helt för hand

Den första hisnande detaljen på denna klänning ligger i dess pärlbroderi. Plagget är prydt med 480 000 pärlor, broderade helt för hand av Atelier Montex, ett av de prestigefyllda hantverkshusen som arbetar exklusivt för Chanel. Denna fenomenala mängd pärlor, som är utspridda över hela plagget, ger klänningen en unik lyster i ljuset. Sådant arbete kräver sällsynt expertis och extraordinärt tålamod, vilket illustrerar haute coutures verkligt hantverksmässiga natur. Detta tillvägagångssätt är en helt annan värld än massproduktion och belyser vad som skiljer denna nivå av skapande från resten av modebranschen.

25 000 fjädrar signerade Lemarié

Klänningens andra tekniska bedrift ligger i dess fjäderarbete. Över hela plagget, inklusive släpet, monterades 25 000 fina fjädrar individuellt av Lemarié, en annan prestigefylld ateljé som arbetar för Chanel. Denna överflöd av fjädrar ger klänningen en karakteristisk rörelse och lätthet, som förvandlar varje av brudens steg till ett slående visuellt ögonblick. Lemarié, grundat 1880 och förvärvat av Chanel 1996, är känt världen över för sin expertis inom fjäderarbete. Denna sällsynta skicklighet bevaras nu av de couturehus som säkerställer dess förmedling.

1 155 timmar broderi på Lesage

Till detta arbete bidrar Maison Lesage, ett annat ledande namn i branschen, med 1 155 timmars handarbete för att skapa trompe-l'œil-smycken integrerade direkt i klänningen. Denna metod driver ornamentiken till sin spets: man skapar smycken som inte bara placeras på klänningen, utan snarare broderas direkt på tyget. Denna tekniska innovation illustrerar kreativiteten hos Matthieu Blazy och hans team, som förvandlar klänningen till ett verkligt textilkonstverk. Det stora antalet timmar och noggranna gester förklarar varför stycket krävde flera års arbete.

En sex meter lång tyllslöja

Utöver själva klänningen bar Dua Lipa även en särskilt spektakulär tyllslöja. Denna sex meter långa slöja var också handbroderad, med pärlor och fjädrar som matchade huvudplagget. Denna metod förlängde klänningen med ytterligare ett couture-element, vilket skapade perfekt visuell harmoni. För skor vände sig Dua Lipa till huset Massaro, som specialsydde ett par vita satinpumps åt henne. En komplett couture-look, skräddarsydd in i minsta detalj, passande tillfället.

Flera snygga outfits för denna bröllopshelg

Chanelklänningen var inte det enda anmärkningsvärda plagget som Dua Lipa bar under sin bröllopshelg. Till den borgerliga vigseln i London i slutet av maj valde hon en vit kjol i retrostil från Schiaparelli, accessoarerad med en hatt med bred brätte, direkt inspirerad av Bianca Jaggers ikoniska bröllopsoutfit.

Vid ankomsten till Sicilien utmärkte hon sig också i en lång, vit, rygglös klänning med en fjäderprydd kjol från Bottega Veneta – en outfit som, så här i efterhand, subtilt tycktes förebåda stilen på hennes huvudklänning. Slutligen, efter ceremonin, sågs sångerskan i en vit spetsklänning från Chloé vid en brunch efter bröllopet.

Med sina 480 000 pärlor, 25 000 fjädrar, 1 155 timmar broderi och flera års arbete har Dua Lipas Chanel Haute Couture-brudklänning redan etablerat sig som en av decenniets mest ikoniska brudklänningar. Den visar att bakom varje fantastisk brudklänning ligger hundratals händer, tusentals timmars arbete och en hel hantverkshistoria som ska bevaras.