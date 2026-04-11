Efter att ha gått upp 20 kilo är denna före detta Miss Frankrike säker på sin nya kropp

Den franska sångerskan och ukulelespelaren Vaimalama Chaves, som blev Miss Frankrike 2019, avslöjade nyligen att hon har gått upp 20 kilo. Hon pratar nu om sin relation till sin kropp och delar med sig av ett budskap med fokus på acceptans och välbefinnande.

En före detta Miss Frankrike som talar öppet om sin fysiska förvandling

Vaimalama Chaves delade en personlig reflektion över sina viktfluktuationer på sociala medier efter en period av intensiv fysisk träning. Hon kröntes till Miss Frankrike 2019 och har sedan dess flera gånger uttalat sig om pressen kring utseende och de estetiska krav som är förknippade med skönhetstävlingar. I ett Instagram-inlägg förklarade hon att hon hade gått upp i vikt efter att ha deltagit i en fitnesstävling, en disciplin som involverar strikta kost- och träningsregimer.

Hon säger att hon följde ett specifikt program i flera veckor, med specifika fysiska mål. Efter denna period förklarar hon att hon valde att anta en mer flexibel strategi, vilket gav mer utrymme för balans och njutning. Hon nämner specifikt vikten av att lyssna på sin kropp efter en särskilt krävande fas.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg som delas av V🧄 (@vaimalama)

Ett budskap med fokus på välbefinnande

I sitt vittnesmål säger Vaimalama Chaves att hon nu känner sig mer i samklang med sin kropp. Hon betonar att fysiska förändringar kan utvecklas över tid, särskilt beroende på livsstil och personliga prioriteringar. Hennes kommentarer är en del av en bredare diskussion om mångfalden av kroppsformer och vikten av att skilja på utseende från personligt värde.

Hans tal har väckt positiva reaktioner.

Vaimalama Chaves inlägg genererade många reaktioner online, och många användare berömde transparensen i hennes budskap. Kroppsuppfattning är ett återkommande diskussionsämne på sociala medier, särskilt när det gäller pressen i samband med skönhetsstandarder. Vissa bedömare menar att dessa personliga berättelser bidrar till att diversifiera representationerna av den kvinnliga kroppen.

Utvecklingen av diskurser kring kroppen

Offentliga uttalanden från personer bidrar till en bredare reflektion över hur utseende tas upp i media. Under årens lopp har flera personligheter från mode- och tv-världen delat med sig av sina erfarenheter av imagerelaterade förväntningar. Dessa berättelser bidrar till att berika diskussioner om självacceptans och mångfalden av livsvägar.

I slutändan indikerar Vaimalama Chaves nu att hon förespråkar en vision om välbefinnande som inte enbart baseras på fysiskt utseende. Hennes vittnesmål belyser idén att personlig balans kan utvecklas beroende på livets olika skeden.