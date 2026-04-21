"Jag levde en mardröm": En skådespelerska från Bridgerton bryter tystnaden om sin psykiska hälsa

Den brittiska skådespelerskan Ruby Barker, känd för sin roll i serien "Bridgerton", har bestämt sig för att öppna upp om en svår verklighet. I ett mycket personligt Instagram-inlägg diskuterade hon de synliga effekterna av sin behandling för bipolär sjukdom på sin kropp.

"Vissa dagar hatar jag mig själv i spegeln."

Ruby Barker delade en video från gymmet där hon filmade sig själv på ett löpband och visade en våg som visade 112,5 kg. I bildtexten förklarar hon att denna vikt är ett direkt resultat av åtta månaders medicinering för hennes bipolära sjukdom och kallar denna kroppsliga förändring för "medicinsk viktökning" . "Många av er känner till min historia och de strider jag har utkämpat med bipolär sjukdom. Detta är de fysiska efterdyningarna av åtta månaders behandling – och ärligt talat, det medför en helt ny mental utmaning", skrev hon.

Skådespelerskan försökte inte tona ner svårigheterna i det hon gick igenom. Hon erkände att hon vissa dagar "hatade" att titta på sig själv i spegeln, fångad i en spiral av jämförelser med sin tidigare kropp eller med andra. "Det kan kännas som en riktig mardröm, och det försvinner inte bara över en natt", erkände hon, innan hon uppmanade folk att ha tålamod med sig själva. Hon tackade också sin partner, Oliver, för hans stöd under hela denna resa.

"En sak jag inte ser pratas tillräckligt om är hur svårt det är att hantera medicinsk viktuppgång. Tja... här är jag. Många av er känner till min historia och de strider jag har mött när jag lever med bipolär sjukdom. Detta är de fysiska efterdyningarna av åtta månaders behandling - och ärligt talat har det fört med sig en helt ny mental utmaning. Hurra 🙃 Jag gör vad jag kan, och jag är tacksam för att Oliver stöttar mig genom den. Önska mig lycka till på den här resan, för det är inte lätt. Jag känner verkligen med alla som kämpar med sin vikt - jämförelsen, spegeln, det konstanta mentala bruset. Vissa dagar hatar jag vad jag ser och kan inte sluta mäta mig mot mitt tidigare jag eller andra. Det kan kännas som en levande mardröm, och det löser sig inte över en natt. Men på en positiv not: idag är min fjärde dag utan vape, och jag känner redan fördelarna med min konditionsträning. Ett steg i taget.

Två psykotiska episoder sedan Bridgerton

Ruby Barker hade redan brutit sin tystnad 2022 och avslöjat att hon hade upplevt två psykotiska episoder, den första inträffade strax efter inspelningen av säsong 1 av "Bridgerton". "Jag har kämpat sedan Bridgerton, det är sanningen. Jag mådde verkligen dåligt. Jag låg på sjukhuset", sa hon då. Hon fick senare diagnosen bipolär sjukdom och beskrev det som "en inre ilska driven av generationsöverskridande trauma".

Netflix och Shondaland i fokus

Medan hon 2022 tackade Netflix för att de "räddat hennes liv" genom att casta henne, har Ruby Barker sedan dess ändrat sig. I en podcast vid Oxford University anklagade hon streamingplattformen och produktionsbolaget Shondaland för att aldrig kontakta henne efter hennes sammanbrott.

Hon lyfte också fram den smärtsamma paradoxen i att spela en utfryst och isolerad karaktär – Marina Thompson – samtidigt som hon själv kände sig övergiven bakom kulisserna . ”När jag åkte in på sjukhuset en vecka efter inspelningen av säsong 1 tystades det ner och hölls tyst eftersom serien snart skulle sändas”, anförtrodde hon.

Trots den hjärtskärande karaktären i hennes berättelse avslutade Ruby Barker sitt inlägg med en hoppfull ton. Hon nämnde att hon var inne på sin "fjärde dag utan vaping" och att hon hade "upplevt förbättringar i sin konditionsträning". "Ett steg i taget", avslutade hon. I kommentarerna gav hennes följare henne överväldigande stöd och tackade henne för att hon öppnade upp samtalet om de ofta förbisedda biverkningarna av psykiatriska läkemedel.