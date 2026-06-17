Den här gravida modellen ser strålande ut på läktaren under VM.

En blivande mamma gjorde ett överraskande framträdande på läktaren under FIFA World Cup 2026™ (11 juni till 19 juli). Den ungerska modellen och skådespelerskan Barbara Palvin, gravid med sitt första barn, delade en serie foton på Instagram tagna under en match i USA. Tydligt överlycklig visade hon stolt upp sin mage i en elegant och strålande svart outfit.

En svart look som vackert framhäver hennes mage

För den här utflykten valde Barbara Palvin en helsvart outfit. Hon bar en långärmad, rynkad topp med en utskärning framtill som avslöjade hennes babymage, i kombination med en lång, böljande kjol. Stora solglasögon med tonade glas och en avsiktligt rufsig knut fullbordade denna avslappnade, somriga look. Långt ifrån att dölja sin graviditet valde Barbara Palvin istället att framhäva den och fira detta ögonblick med naturlig lätthet.

En strålande blivande mamma

Utöver hennes klädsel var det Barbara Palvins energi som verkligen fängslade alla. På bilderna syns hon leende, med armarna uppe, och tydligt njutande av ögonblicket. En smittsam glädje som perfekt illustrerar den berömda "graviditetsglöden", den utstrålning som ofta tillskrivs blivande mödrar. Genom att dela dessa bilder erbjöd Barbara Palvin sina följare en spontan och lysande glimt av hennes graviditet.

Tillsammans med sin make Dylan Sprouse

Detta framträdande kommer bara veckor efter det mycket omtalade tillkännagivandet av hennes graviditet. Det var på filmfestivalen i Cannes 2026 som Barbara Palvin och hennes make, den italiensk-amerikanske skådespelaren Dylan Sprouse, avslöjade att de väntade sitt första barn, som beräknas födas i slutet av sommaren. Paret, gifta sedan 2023, deltog i tävlingsmatchen tillsammans och delade detta festliga ögonblick sida vid sida. Ett lyckligt mellanspel, bara veckor innan deras barns ankomst.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Barbara Palvin (@realbarbarapalvin)

En toppmodell

Barbara Palvin, som upptäcktes i mycket ung ålder, har etablerat sig som en av sin generations mest framstående modeller. Hon är en regelbunden förebild på catwalken och i internationella kampanjer och inleder nu ett nytt kapitel i sitt liv där hon balanserar karriär och moderskap. Det är en fas hon verkar uppleva med lugn och lycka, vilket framgår av hennes framträdande vid en av matcherna i FIFA World Cup™ 2026.

Med sin helsvarta outfit och strålande leende stod Barbara Palvin för ett av de mest hjärtevärmande framträdandena under FIFA World Cup 2026. Stolt visande upp sin babymage bevisade den blivande mamman att elegans och graviditet går hand i hand. Ett ljuvt ögonblick som gladde hennes fans.