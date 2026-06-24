I en korsetterad bodysuit och metallic jacka vågar sångerskan Kesha rocka en look

Den amerikanska sångerskan Kesha har aldrig varit rädd för att ta risker på scenen. Hon delade en glimt av en av sina konsertoutfits på Instagram, från sin "Freedom Tour". Outfiten bestod av en korsettdräkt och en metallic jacka, för en utpräglad rock'n'roll-look som fängslade hennes fans.

En rockig och metallisk look

För den här konserten på Bonnaroo Festival i Manchester, Tennessee, valde Kesha en iögonfallande scenoutfit. Hon bar en korsettliknande body med en metallicrosa bikerjacka prydd med skimrande detaljer. Beige nätstrumpor fulländade ensemblen. Löst hår och smink fulländade denna avgjort rockiga look, skräddarsydd för scenen.

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En stark scenestetik

Den här looken kommer inte som någon överraskning för någon som känner till Kesha. Sedan debuten har artisten kultiverat en flamboyant stil, där hon blandar paljetter, metalliska tyger och en rock'n'roll-anda. På scenen förkroppsligar hon denna kraftfulla image till fullo, vilket gör varje outfit till en integrerad del av hennes framträdande. Denna konsekvens har bidragit till att forma hennes konstnärliga identitet genom åren.

På vägen med "Frihetsturnén"

Detta framträdande är en del av hennes nuvarande turné, den åttonde i hennes karriär. Efter att ha avslutat den första serien av datum i USA förbereder sig Kesha för att korsa Atlanten för flera konserter i Europa, planerade till juli i Irland och England. Denna turné bekräftar hennes scennärvaro och hennes förkärlek för spektakulära framträdanden. Inte helt oväntat utlöste hennes utseende en våg av entusiastiska reaktioner från hennes följare.

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En konstnär trogen sig själv

Kesha slog igenom för mer än femton år sedan och har etablerat sig som en av de mest unika figurerna på pop-rockscenen. Med sina medryckande hits och en fri image har hon aldrig slutat hävda sin frihet – ett tema som till och med återspeglas i namnet på hennes turné.

Med sin korsetterade bodysuit och metallicjacka gör Kesha ett framträdande som perfekt återspeglar hennes image: rockig och självsäker. Trogen sin stil bevisar hon återigen att scenen är den perfekta lekplatsen för henne att uttrycka sin unika estetik. Ett säkert sätt att glädja hennes ständigt närvarande fans.