I en korsetterad bodysuit och metallic jacka vågar sångerskan Kesha rocka en look

Léa Michel
@kesha / Instagram

Den amerikanska sångerskan Kesha har aldrig varit rädd för att ta risker på scenen. Hon delade en glimt av en av sina konsertoutfits på Instagram, från sin "Freedom Tour". Outfiten bestod av en korsettdräkt och en metallic jacka, för en utpräglad rock'n'roll-look som fängslade hennes fans.

En rockig och metallisk look

För den här konserten på Bonnaroo Festival i Manchester, Tennessee, valde Kesha en iögonfallande scenoutfit. Hon bar en korsettliknande body med en metallicrosa bikerjacka prydd med skimrande detaljer. Beige nätstrumpor fulländade ensemblen. Löst hår och smink fulländade denna avgjort rockiga look, skräddarsydd för scenen.

Se det här inlägget på Instagram

Ett inlägg delat av Kesha (@kesha)

En stark scenestetik

Den här looken kommer inte som någon överraskning för någon som känner till Kesha. Sedan debuten har artisten kultiverat en flamboyant stil, där hon blandar paljetter, metalliska tyger och en rock'n'roll-anda. På scenen förkroppsligar hon denna kraftfulla image till fullo, vilket gör varje outfit till en integrerad del av hennes framträdande. Denna konsekvens har bidragit till att forma hennes konstnärliga identitet genom åren.

På vägen med "Frihetsturnén"

Detta framträdande är en del av hennes nuvarande turné, den åttonde i hennes karriär. Efter att ha avslutat den första serien av datum i USA förbereder sig Kesha för att korsa Atlanten för flera konserter i Europa, planerade till juli i Irland och England. Denna turné bekräftar hennes scennärvaro och hennes förkärlek för spektakulära framträdanden. Inte helt oväntat utlöste hennes utseende en våg av entusiastiska reaktioner från hennes följare.

En konstnär trogen sig själv

Kesha slog igenom för mer än femton år sedan och har etablerat sig som en av de mest unika figurerna på pop-rockscenen. Med sina medryckande hits och en fri image har hon aldrig slutat hävda sin frihet – ett tema som till och med återspeglas i namnet på hennes turné.

Med sin korsetterade bodysuit och metallicjacka gör Kesha ett framträdande som perfekt återspeglar hennes image: rockig och självsäker. Trogen sin stil bevisar hon återigen att scenen är den perfekta lekplatsen för henne att uttrycka sin unika estetik. Ett säkert sätt att glädja hennes ständigt närvarande fans.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Article précédent
Zendaya gjorde ett slående framträdande i en fransad klänning, tillsammans med sin pojkvän.
Article suivant
På läktaren under VM drar Alexandra Daddario allas blickar till sig.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

På läktaren under VM drar Alexandra Daddario allas blickar till sig.

Alexandra Daddario hade en dag i ett fans liv. Den amerikanska skådespelerskan, mest känd för sin roll i...

Zendaya gjorde ett slående framträdande i en fransad klänning, tillsammans med sin pojkvän.

Den amerikanska skådespelerskan och producenten Zendaya gjorde verkligen succé vid sitt senaste offentliga framträdande. Tillsammans med sin pojkvän,...

Vid 28 års ålder har Michelle Randolph en slående strandoutfit i denna trendiga färg.

Den amerikanska skådespelerskan och modellen Michelle Randolph sätter tonen för sommaren. Hon skapade furore på Instagram genom att...

Sångerskan Rita Ora gjorde ett slående framträdande i en satinklänning.

Den brittiska sångerskan Rita Ora, med kosoviskt ursprung, delade en karusell av foton på Instagram tagna på Soho...

"Jag klippte av massor av mitt hår": Meghan Trainor överraskar sin familj med en ny frisyr

Den amerikanska sångerskan och låtskrivaren Meghan Trainor valde en dramatisk hårförvandling – och såg till att fånga familjens...

Kourtney Kardashian gör succé i en spektakulär klänning och en ny frisyr

Den amerikanska mediepersonligheten Kourtney Kardashian gjorde nyligen en stor comeback i modevärlden. Hon dök upp på Tribeca Film...