Trots kritiken vägrar den här modellen att raka av sitt ena ögonbryn.

Inom modebranschen är skönhetsstandarder starkt kodifierade. Vissa personer väljer idag att utmana dessa normer. Detta är fallet med Sophia Hadjipanteli, en modell som fullt ut omfamnar sitt enbryn trots upprepad kritik på sociala medier.

Ett enbryn som blev ett signatur

Den cypriotisk-amerikanska Sophia Hadjipanteli gjorde sig ett namn i modevärlden tack vare en mycket märkbar detalj: hennes tjocka enbryn. I en värld som ofta kännetecknas av perfekt utjämnade ansikten och strikta estetiska krav sticker detta val omedelbart ut.

På sina sociala medier, där hon har en stor följarskara, delar modellen regelbundet bilder från fotograferingar, modevisningar och ögonblick från sitt dagliga liv. Hennes enbryn är aldrig dolt eller förändrat; tvärtom, det omfamnas fullt ut som en del av hennes identitet. För henne är detta fysiska drag inte en "brist" som ska korrigeras, utan en naturlig egenskap som hon väljer att fira.

Att hävda sin unikhet inför kritik

Detta val går inte alltid obemärkt förbi online. Under hennes inlägg tvekar tyvärr inte vissa internetanvändare att skicka henne oombedda kommentarer eller råd och uppmuntra henne att noppa sitt ena ögonbryn.

Modellen Sophia Hadjipanteli står fast vid sitt beslut: hon behåller det helt enkelt för att hon älskar det. Snarare än att söka extern bekräftelse bekräftar hon att hon prioriterar sin egen bekvämlighet och sin vision av skönhet. I flera intervjuer har hon till och med nämnt att hon fått särskilt aggressiva meddelanden, inklusive hot. Trots detta fortsätter hon att självsäkert visa upp sitt utseende och vägrar att låta kritik diktera hennes image.

En rörelse för att hylla naturliga ögonbryn

Utöver sin personliga stil lanserade Sophia Hadjipanteli även ett initiativ på sociala medier: #UnibrowMovement. Denna rörelse uppmuntrar människor att omfamna sina naturliga ögonbryn, oavsett form eller täthet. Idén är enkel: att påminna alla om att skönhet inte bör standardiseras av trender. Hashtaggen fick snabbt en online-community. Tusentals användare började dela sina egna foton, firade sina naturliga drag och avvisade pressen från skönhetsstandarder.

För sina fotograferingar går Sophia Hadjipanteli ibland ännu "längre" genom att färga sitt ena ögonbryn i livfulla nyanser. Ett kreativt sätt att förvandla denna fysiska detalj till en sann konstnärlig signatur.

En karriär som bevisar unikhet kan vara lockande

I motsats till vad vissa kanske tror hindrade inte detta estetiska val hennes karriär; tvärtom. Modellen Sophia Hadjipanteli, representerad av agenturen Premier Model Management, har samarbetat med flera internationella varumärken och projekt.

I en bransch som gradvis rör sig mot större mångfald blir hennes så kallade unika utseende till och med en tillgång. Hon förkroppsligar en ny generation modeller som omfamnar olika ansikten och starka identiteter. Detta tillvägagångssätt ligger också i linje med en bredare kroppspositivitetsrörelse, där målet är att hylla kroppar och ansikten som de är.

Förtroende byggt upp sedan barndomen

Detta självförtroende byggdes inte upp av en slump. Sophia Hadjipanteli förklarar ofta att hennes mormor spelade en avgörande roll i att forma hennes självbild. Ända från barndomen uppmuntrade hennes mormor henne att vara stolt över sitt arv och sina fysiska drag. Denna uppfostran, baserad på självacceptans, gjorde det möjligt för henne att utveckla en stark känsla av självförtroende. Idag, i en värld så utsatt som mode och sociala medier, fungerar denna grund som en sann sköld mot kritik.

Genom att omfamna sitt enbryn erbjuder Sophia Hadjipanteli ett annorlunda perspektiv på skönhet. Hennes budskap är tydligt: fysiska skillnader behöver inte nödvändigtvis korrigeras eller suddas ut. De kan också bli unika signaturer, stilelement eller till och med källor till stolthet. Och i en värld där ansikten länge har varit homogeniserade tilltalar denna friare och mer inkluderande vision ett växande antal människor.