Dessa dansare från Rio Carnival satte kurvorna tillbaka i centrum för showen.

Spektakulära karnevalsvagnar, en febril atmosfär, en smittsam rytm som inte lämnar någon höft oberörd ... Riokarnevalen, som hålls från 13 till 18 februari 2026, är ett bländande spektakel där kropparna talar sitt eget. Men under de skimrande fjädrarna och juvelprydda kostymerna saknar kroppstyper mångfald och kurvorna är påfallande frånvarande. I ett land som dyrkar kosmetisk kirurgi har vissa sambadansare gjort sina kurvor till en symbol.

Riokarnevalen, en boll av stereotypa kroppar?

Riokarnevalen erbjöd en livlig paus mitt i de dystra nyheterna. Den anses vara världens största festival och är en sann institution i Brasilien och en fröjd för ögat. Från 13 till 18 februari förvandlades staden, dominerad av Kristusstatyn, till ett enormt utomhusfirande, där tusentals dansare fick se sin energi förstärkas av de rytmiska rytmerna. Under paraderna framförde sambaskolor koreograferade danser i kör från sina plattformar. Uppe på majestätiska och slående kreativa vagnar var de i sitt esse, svepta med av den glädjefyllda och livfulla musiken.

Under detta visuellt fantastiska skådespel som fängslar kroppar och får benen att rycka till, intar figurerna scenen. Utsmyckade med pärlor, livfulla broderier och storslagna tematiska detaljer, är dessa kostymer – ibland inspirerade av folklore, ibland drivna av gränslös kreativitet – höjdpunkten i denna storslagna kulturhändelse. Kvinnorna, som omfamnar denna otroliga stilövning, liknar nästan Marvel-hjältinnor eller forntida gudinnor under dessa utsmyckade sömmar. Med sina strass-inklädda manschetter, arkitektoniska huvudbonader och överdimensionerade vingar verkar de ha kommit direkt ur en mytologisk berättelse. Och även om kostymerna är mångsidiga, övergår figurerna själva sömlöst från en vagn till nästa, och förblir perfekt skulpterade under tyget.

De är praktiskt taget identiska och förkroppsligar idealet för ett helt land: så kallade generösa höfter, en markerad midja, en rundad rumpa och smala ben. Mitt i denna frenetiska folkmassa förblir de kurviga dansarna dolda för insyn. Och Plusamba-truppen tänker ändra på det genom att få kärlekshandtag att svaja och kött att röra sig.

En trupp helt ledd av kurviga dansare

I Brasilien, en fristad för kosmetisk kirurgi och ett land för "brasilianska rumplyft", har de flesta figurerna som visas upp under karnevalens strålkastare artificiella former, skulpterade av handskförsedda fingrar likt Frankensteins monster. Där är implantat praktiskt taget normen, och kroppar som lämnas orörda diskrimineras i tysthet. Silikonbröst fyller silverbehåar medan satinstringtrosor stoppas in under omformade XXL-rumpor.

I denna överflöd av framhävda kroppar dominerar autentiska silhuetter kraftfullt scenen. Driven av "Plus in Samba", ett projekt grundat av dansaren Nilma Duarte 2017, återtar plus-size kvinnor sin plats på catwalken. Och de ger en slående närvaro under rampljuset. Deras kurvor är deras vackraste utsmyckning, men också deras starkaste rustning.

Och dessa dansare, med solen etsad i ansiktena och rytm i blodet, behöver inte strass och paljetter för att lysa. Deras aura är tillräcklig för att fånga uppmärksamhet. Med sin smittsamma energi och stora rörelsefrihet mjukar de upp och förfinar bilden av musan "made in Brazil". Långt från de frusna figurerna, statiska trots den ständiga rörelsen, vaknar deras kroppar till liv med varje ton.

När kroppen blir en levande skulptur

På Rio-karnevalen är kroppen inte ett skyltfönster eller ett marknadsföringsverktyg. Dansarna är inte som Barbie- boxar eller magneter för fantasier. Även om de ibland ger intrycket av att vara overkliga och märkligt påminna om horden av Victoria's Secret-änglar, ägnar de sig nästan religiöst åt dessa tekniska gester.

Och kurvor, ofta presenterade som överdrifter och fördömda av ett pro-smalt samhälle, är här konstverk. De är dekorativa element, motsvarigheten till en not i ett partitur och ett streck i en målning. På vagnarna eller på marken böljar deras kroppar med magnetisk lätthet. Kärlekshandtag blir koreografiska former. Magar vibrerar i takt med slagverken. Lår kolliderar med stolthet. Ingenting är dolt. Ingenting hålls tillbaka. Där vissa kroppar verkar ansträngda av estetiska krav, framstår deras som bebodda, flytande, glädjefyllda.

På karnevalen i Rio är kroppen ett språk. Och dessa dansare skriver en ny grammatik. Tänk om karnevalens största skönhet i slutändan ligger i denna mångfald? I dessa kroppar som berättar tusen olika historier under samma strålkastarljus?