Detta fenomen, vanligt hos par, maskerar faktiskt verkliga fysiologiska skillnader.

I många par upprepar sig samma scenario: den ena personen letar efter en filt medan den andra öppnar fönstret. Och denna kontrast är långt ifrån anekdotisk, eftersom den kan förklaras av mycket verkliga skillnader i hur varje kropp producerar, behåller och uppfattar värme.

Varför är den ena kall när den andra är varm?

Detta vanliga fenomen är inte bara en fråga om komfort eller vana. Termoreglering, det vill säga kroppens förmåga att bibehålla sin inre temperatur, varierar från person till person. Alla kroppar producerar inte samma mängd värme, och inte heller distribuerar alla den på samma sätt.

Detta förklarar varför två personer i samma rum eller under samma täcke kan uppleva väldigt olika temperaturer i ett par. Känslan är vanlig, men den är ofta baserad på konkreta fysiologiska faktorer.

Metabolismen spelar en central roll

En av de primära faktorerna som är involverade är ämnesomsättningen. Ju högre ämnesomsättning, desto mer värme producerar kroppen i vila. Omvänt kan en lägre ämnesomsättning få dig att känna dig kallare snabbare. Sköldkörteln, som spelar en roll i regleringen av ämnesomsättningen, kan också påverka denna uppfattning. NHS listar att man känner sig "kallare än vanligt" som ett vanligt symptom på hypotyreos.

Blodcirkulation, kroppsmassa och hormoner

Blodcirkulationen spelar också en viktig roll.Harvard Health påpekar att flera faktorer kan förklara en ihållande känsla av kyla, inklusive låg kroppsmassa, vissa cirkulationsrubbningar eller sköldkörtelproblem.

Kroppssammansättning spelar också roll. Harvard Health förklarar att fett fungerar som isolering, medan muskelmassa hjälper till att generera värme. Därför kanske två personer av olika storlek inte upplever samma termiska miljö på samma sätt. Hormoner spelar också en roll, särskilt när en sköldkörtelrubbning förändrar energiproduktion och temperaturreglering.

Varför förekommer denna skillnad så ofta hos par?

Denna mindre konflikt i hemmet är så vanlig eftersom den involverar flera faktorer: subjektiva känslor, komfortvanor och även biologiska parametrar som skiljer sig från person till person. Även i samma säng reglerar två kroppar inte sin temperatur på exakt samma sätt.

Detta betyder inte att det finns en absolut regel för alla par, men medicinska källor bekräftar att individuella skillnader i ämnesomsättning, kroppsmassa, cirkulation och hälsostatus kan vara tillräckliga för att förklara denna mycket vanliga vardagliga skillnad.

När detta fenomen kräver medicinsk rådgivning

I de flesta fall beror denna skillnad mellan två partners helt enkelt på normala individuella skillnader. Men om en känsla av kyla eller värme blir ny, intensiv eller ihållande rekommenderar Cleveland Clinic att man är uppmärksam, särskilt om den åtföljs av trötthet, svaghet eller andra symtom.

Med andra ord är det inte nödvändigtvis ett problem att ha en partner som alltid är kall eller mer känslig för värme. Denna vardagliga oenighet fungerar främst som en påminnelse om att allas kroppar upplever temperatur på olika sätt.

Om en person känner sig kall medan en annan känner sig varm, handlar det inte bara om personlighet eller egenheter. Ämnesomsättning, cirkulation, kroppssammansättning och hormoner kan alla skapa en betydande skillnad i hur de känner sig mellan två personer som lever i samma miljö.