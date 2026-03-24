Kvinnor och män som står inför ett singelliv: en skillnad i välbefinnande som väcker frågor

Enligt stereotyper känner sig kvinnor tomma utan en partner, medan män är självförsörjande och helt nöjda med sina vänner (och några öl). En nyligen genomförd studie har dock avlivat denna föråldrade kliché. Mina herrar, lyssna! Kvinnor klarar av att vara singel bättre än män och omfamnar denna romantiska status fullt ut.

Ensamstående kvinnor sägs vara mer nöjda med sina liv

I den kollektiva fantasin drömmer kvinnor om evig kärlek, äktenskap och gemensamma projekt. Män, å andra sidan, är mer bekväma med sin självständighet , upptagna av sina karriärer eller äventyr.

Men den här uppfattningen håller inte särskilt bra vid granskning. En nyligen genomförd studie har just utmanat dessa djupt rotade stereotyper: ensamstående kvinnor är i genomsnitt mer tillfredsställda i sin situation än män. Detta resultat uppmanar oss att ompröva hur vi ser på singellivet .

Dessa resultat kommer från forskning utförd av psykologerna Elaine Hoan och Geoff MacDonald vid University of Toronto.Studien , som publicerades i den vetenskapliga tidskriften Social Psychological and Personality Science, undersökte ensamståendes välbefinnande.

Forskarna analyserade data från nästan 6 000 personer i tio olika studier. Deltagarna, med en medelålder på 32 år, var inte i ett förhållande vid tidpunkten för undersökningen. Urvalet inkluderade nästan lika många män och kvinnor, samt ett fåtal icke-binära individer.

Och resultaten är entydiga: på nästan alla studerade indikatorer rapporterar kvinnor att de är mer nöjda med sin singelstatus än män. För dem är singellivet inte en brist, än mindre ett misslyckande, utan snarare en möjlighet till självrannsakan.

Kvinnligt celibat, ett utrymme för frihet

Under lång tid led ensamstående kvinnor av många stereotyper: den om argbigga omgiven av sina katter, den karriärdrivna anställda, den "gamla pigan". Hon sågs som en anomali i ett samhälle som likställer lycka med äktenskap och familj, och hade därför inget gott rykte.

Men idag är det inte längre en källa till skam eller en anomali att vara ensamstående kvinna . Det är en tid för att återupptäcka sig själv, för att hävda sig själv, utforska nya hobbyer, kliva utanför sin komfortzon och lära sig mer om sig själv. Ur deras perspektiv har singellivet nästan en andlig dimension. Män däremot kan inte säga detsamma. Singellivet är en tyst tortyr, och de uthärdar verkligen denna period av emotionell inaktivitet.

Varför denna skillnad mellan män och kvinnor? Forskare föreslår flera hypoteser. Den första gäller sociala nätverk. Kvinnor tenderar ofta att upprätthålla fler och djupare stödjande relationer utanför romantiska relationer. Starka vänskaper, familjeband, förtroendekretsar: dessa kontakter hjälper till att uppfylla några av deras emotionella och affektiva behov.

I detta sammanhang är parlivet inte längre den enda källan till närhet eller tröst. Att vara singel ses därför inte som isolering utan som ett annat sätt att organisera sitt sociala liv.

En annan faktor som nämns är att heterosexuella relationer fortfarande präglas av obalanser. I många par fortsätter kvinnor att axla en betydande del av hushållssysslorna och den mentala bördan. Denna verklighet kan göra livet som par mindre tilltalande än man kan tro.

Manligt celibat, en mer diskret utmaning

För män verkar situationen vara annorlunda. Forskare påpekar att många av dem förlitar sig mer på sina romantiska relationer för att tillgodose sina känslomässiga behov. I vissa fall blir paret deras primära källa till emotionellt stöd. När denna relation saknas kan känslor av ensamhet därför vara mer uttalade.

Det betyder uppenbarligen inte att alla män kämpar med att vara singlar, och inte heller att alla kvinnor trivs i det. Men den övergripande trenden visar en intressant skillnad i hur varje person konstruerar sin personliga jämvikt. I slutändan, om män lider mer, beror det på att parlivet är deras enda utrymme för självuttryck. Och det är ett tungt arv från patriarkatet, som i sitt försök att skapa starka män har skapat trauman.

Kanske ligger den verkliga lärdomen från den här studien här: att vara singel är inte ett väntrum för kärlek. För många är det helt enkelt ett sätt att leva bland många. Och Bridget Jones var den första att bevisa det.