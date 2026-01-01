I Etiopien utmanar dessa kvinnliga skateboardåkare patriarkatet och bryter mot traditioner.

På Addis Abebas livliga gator förvandlar en grupp unga kvinnor betongen till en lekplats för egenmakt. På sina skateboards banar de väg för nya möjligheter och utmanar könsnormer i ett land där det offentliga rummet fortfarande till stor del är mansdominerat. Addis Girls Skate är mer än bara ett kollektiv: det är ett rullande manifest, en trotsig gest mot de traditioner som begränsar kvinnors frihet.

Skateboardåkning, en frisk fläkt på etiopisk asfalt

Skateboardåkning anlände officiellt till Etiopien 2016 med byggandet av huvudstadens första skatepark. Tidigare en nischaktivitet, ofta uppfattad som ett tidsfördriv reserverat för utlandsboende, blev sporten snabbt populär bland pojkar. Flickor fick dock kämpa för att skapa sin egen plats.

”Idiot, du vanärar din familj!” hördes på gatorna, riktade mot Edomawit Ashebir och hennes vänner . Denna kritik dämpade aldrig deras beslutsamhet. För dem är det att glida på asfalten mycket mer än en sport: det är ett sätt att hävda sin rätt att existera i offentliga rum, att återta staden. Varje trick, varje hopp blir en motståndshandling mot patriarkatet och sociala begränsningar.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av etiopiska tjejåkare (@ethiopian_girl_skaters)

En stund av frihet varje lördag

Varje lördagsmorgon är skateparken reserverad exklusivt för dem. I några timmar flyr de familje- och sociala begränsningar, boardar under fötterna, ibland klädda i traditionella vita habesha-kemis, ibland i bekväma baggybyxor och sneakers.

Makdelina Desta , medgrundare av Addis Girls Skate-kollektivet, sammanfattar denna unika känsla: ”På brädan är jag mig själv, utan några påtvingade roller.” För Lydia, en annan skater, ”rensar ljudet av hjulen mitt sinne. Jag hör inte längre kritiken eller de sidoblickande.” Oavsett om de försöker sig på en ollie eller glider nerför en ramp på Merkato-marknaden, återuppfinner dessa unga kvinnor sina dagliga liv, sväng efter sväng, med djärvhet och självförtroende.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av etiopiska tjejåkare (@ethiopian_girl_skaters)

Systerskap och stöd i en dömande värld

Medan ogillande blickar fortfarande är vanliga, hittar kvinnliga skateboardåkare en trygg plats i skateparken. Tsion minns en förbipasserande som kallade henne en "djävul" medan hon väntade på att hon skulle ramla. Gemenskapen bakom ramperna är dock helt annorlunda: pojkar och flickor delar råd och åker skateboard, vilket bygger en solidaritet som överskrider fördomar. I ett land där många kvinnor försvinner från det offentliga livet efter äktenskapet skapar dessa interaktioner ett genuint nätverk av uppmuntran och inspiration.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av etiopiska tjejåkare (@ethiopian_girl_skaters)

Burtekan, en ikon för alla generationer

Burtekan, med smeknamnet "Mamy", är en 43-årig ensamstående mamma och en ikonisk figur inom rörelsen. Trots att hon blir hånad för sin ålder fortsätter hon att rida vid sidan av tonårsflickor: "Jag är inte död. Jag har fortfarande saker att leva för." Hennes närvaro bevisar att inget skede i livet bör tvinga fram tillbakadragande eller utplåning. För den yngre generationen förkroppsligar hon möjligheten att återta kontrollen över sina liv, oavsett sociala begränsningar.

Strimla patriarkatet: ett internationellt perspektiv

Den schweiziska fotografen Chantal Pinzi dokumenterade dessa skateboardåkare i sitt projekt "Shred the Patriarchy", som sammanför flickor från länder så skilda som Marocko, Indien och Etiopien. Enligt henne lär skateboardåkning uthållighet: att falla, resa sig upp igen och börja om. I Hawassa stöder hon Shurrube, den enda kvinnliga skateboardåkaren i sin stad, genom att ta med sig sina återvunna skateboards från Berlin. Dessa gester visar att flickornas mod och beslutsamhet överskrider gränser och kulturer.

Se det här inlägget på Instagram Ett inlägg delat av Chantal Pinzi (@chantalpinzi.photography)

Livsläxor på hjul

Skateboardåkning är inte bara en sport; det är en skola i livet. Tack vare Ethiopian Girl Skaters, grundat av Sosina Challa, får unga människor akademiskt och emotionellt stöd. Edomawit uttrycker det enkelt: "Jag slutade lyssna på dem som säger att det inte är för oss. Nu åker jag skateboard."

Varje trick som dessa unga etiopiska kvinnor utför bryter ner en barriär, kullkastar en stereotyp. Deras böljande hår, deras direkta blick, deras fritt flödande manövrer förkroppsligar en generation som avvisar begränsningar. I Addis Abeba är ljudet av hjul på betong inte längre bara urbant buller: det är hymnen om nyfunnen frihet och ett återuppfunnet öde. Dessa skateboardåkare bevisar att att våga vara sig själv, även i ett konservativt sammanhang, kan förändra staden, och kanske världen, en bräda i taget.