Search here...

"En kvinnas värdelöshet slutar efter 25": hon tar ställning mot sexistiska kommentarer

Feminism
Léa Michel
@deraslife_/TikTok

På TikTok förvandlade innehållsskaparen @deraslife_ en sexistisk kommentar till ett briljant, roligt och djupt befriande svar. Hennes svar blev viralt och utlöste en intensiv debatt om kvinnors ålder, emotionella mognad och maktdynamik i relationer. Det är ytterligare ett bevis på att ord kan vara verktyg för egenmakt.

En chockerande fras förvandlad till ett manifest

Allt började med ett sorgligt välkänt citat: "En kvinnas liv är över efter 25." En hård, avhumaniserande fras som reducerar kvinnor till ett imaginärt utgångsdatum. På TikTok bestämde sig innehållsskaparen @deraslife_ för att inte släppa taget. Hon omformulerade denna idé på ett sätt som var både slagkraftigt och intelligent: "Kvinnors frontallober slutar utvecklas och de slutar tolerera allt."

Kort sagt, @deraslife_ förändrar perspektivet fullständigt. Det är inte en "förlust av värde", utan snarare en vinst i klarhet, i gränser, i självkännedom. Hans poäng delas på X (tidigare Twitter), blir viral och utlöser en veritabel flodvåg av reaktioner.

@deraslife_ Ja #fyp ♬ originalljud - &lt3

När kvinnlig mognad är störande

Många kvinnor applåderade detta svar, eftersom det belyser en ofta tystad verklighet: med tiden får man klarhet, självförtroende och förmågan att vägra det som inte respekterar en. Flera internetanvändare delade med sig av sina egna erfarenheter och betonade åldersskillnaderna hos vissa par och den maktdynamik de kan skapa.

En av de mest delade kommentarerna hävdar att dejting med väldigt unga kvinnor ibland gör att man kan undvika självtvivel, mogen kommunikation eller emotionellt ansvar. Andra påpekar att det inte är kvinnornas ålder som är problemet, utan snarare det faktum att de blir mindre formbara, mer medvetna om sitt värde och mindre benägna att acceptera giftigt beteende.

Reaktionerna som avslöjar ihållande sexism

Inför detta flöde av stöd har en del avvikande röster framträtt. Chockerande kommentarer har cirkulerat och hävdat att kvinnor "blir för gamla" eller "för präglade av sina tidigare erfarenheter", medan män förmodligen är på sin "höjdpunkt" i samma ålder. Dessa uttalanden har utlöst en våg av indignation, eftersom de är baserade på föråldrade, sexistiska och djupt ojämlika stereotyper.

Denna kontrast illustrerar en oroande verklighet: ålder används fortfarande som ett verktyg för att kontrollera kvinnor, medan manlig mognad ofta värderas, till och med idealiseras. Denna asymmetri avslöjar i vilken utsträckning samhället fortsätter att bedöma kvinnor utifrån deras ungdom snarare än utifrån deras inre rikedom, emotionella intelligens eller erfarenhet.

Att bli gammal är inte att förlora, det är att vinna

Denna debatt går långt bortom ett enkelt soundbit. Den ifrågasätter vår kollektiva relation till kroppen, till åldern och till kvinnors värde. Att bli äldre handlar inte om att försvinna. Det handlar om att utvecklas, växa, hävda sig själv, förfina sina val och bättre förstå sina behov och begränsningar. Det handlar också om att utveckla en hälsosammare koppling till sig själv, sin kropp, sina känslor och sin sociala historia. Din kropp är inte en produkt. Din ålder är inte en svaghet. Din erfarenhet är inte en brist. Tvärtom, varje år lägger till ytterligare ett lager av självförtroende, urskiljning och inre styrka.

Humor som ett feministiskt vapen

Det som gör detta svar så kraftfullt är dess intelligens och humor. Istället för att svara med ilska valde @deraslife_ subtilitet. Hon förvandlade en förtryckande diskurs till en befriande, tillgänglig och minnesvärd bekräftelse. Och genom att göra det öppnade hon ett utrymme för diskussion där tusentals kvinnor kände igen sig själva, stöttade varandra och fick makt. Denna poäng är inte bara viral: den är politisk. Den påminner oss om att du har rätt att utvecklas, att förändras, att vägra, att välja bättre och framför allt att aldrig be om ursäkt för att du inte längre tolererar det oacceptabla.

I slutändan bevisar denna kontrovers en viktig sak: kvinnor förgås inte. De blomstrar. De visar sig själva. De blir starkare. Och ju äldre de blir, desto mer blir de sig själva – fria, klarsynta och djupt legitima.

Léa Michel
Léa Michel
Med en passion för hudvård, mode och film ägnar jag min tid åt att utforska de senaste trenderna och dela inspirerande tips för att må bra i sin egen kropp. För mig ligger skönhet i äkthet och välbefinnande, och det är det som motiverar mig att erbjuda praktiska råd för att kombinera stil, hudvård och personlig uppfyllelse.
Article précédent
Denna journalist, måltavla för en våg av hat, lämnar fotbollen

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Denna journalist, måltavla för en våg av hat, lämnar fotbollen

Journalisten Vanessa Le Moigne meddelade nyligen att hon avslutar sin fotbollsbevakning efter att ha utsatts för en våldsam...

"Giftig maskulinitet": en feministisk reaktion framträder på sociala medier

På sociala medier organiserar sig en feministisk motoffensiv mot maskulinistisk diskurs. Med innovativa kampanjer, inspirerande tal och pedagogiska...

Detta uttalande om den "ideala kvinnan", som anses vara "för feministiskt", orsakar kontroverser.

Ett viralt uttalande från en kvinnlig internetanvändare på X (tidigare Twitter) som kontrasterar mäns förväntningar på den "ideala...

"Män vill ha en kvinna som stannar hemma": den här streamarens ord skapar kontroverser

Asmongold, en ultrapopulär streamer känd som "Zack Asmongold", utlöste nyligen en massiv onlinedebatt genom att, enligt hans åsikt,...

I Etiopien utmanar dessa kvinnliga skateboardåkare patriarkatet och bryter mot traditioner.

På Addis Abebas livliga gator förvandlar en grupp unga kvinnor betongen till en lekplats för egenmakt. På sina...

Berövade skolgång trotsar afghanska flickor förbudet att lära sig

Sedan talibanerna tog makten 2021 har afghanska flickor i stor utsträckning utestängts från skolan. Berövade tillgång till gymnasie-...

© 2025 The Body Optimist