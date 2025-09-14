La destination la plus sûre au monde est cette île de l’Océan Atlantique

À la pointe des indices de sécurité internationale, l’Islande se distingue comme un paradis pour les voyageurs en quête de sérénité. Études et classements la placent en tête du palmarès pour l’année 2025.

Pourquoi l’Islande est numéro un ?

Selon le baromètre HelloSafe et le Global Peace Index, l’Islande (située en plein Atlantique nord) obtient le score le plus élevé en sécurité : criminalité proche de zéro, société égalitaire, infrastructures médicales fiables et risques naturels modérés. Depuis 2008, ce pays occupe ainsi la première place mondiale grâce à une police non armée, une confiance généralisée et des politiques stables. Il n’est pas rare d’y voir des enfants dormir dans des poussettes devant les cafés et commerces, symbole d’un climat apaisé.

Les autres destinations du palmarès

Après l’Islande viennent Singapour et le Danemark, tous deux remarqués pour leur organisation, leur taux de criminalité minimal et leurs infrastructures d’urgence modernes. L’Irlande, l’Autriche, la Suisse, la Slovénie et la Finlande complètent le top 10 des pays les plus sûrs en 2025, selon divers classements européens et mondiaux.

Attention à la sécurité… et aux nuances du classement

La France, par exemple, figure seulement au 80e rang mondial en raison de menaces terroristes persistantes, tandis que les zones à éviter restent l’Ukraine, le Yémen, la Syrie ou la Colombie où conflits et insécurité sont élevés. Pour tout projet de voyage, consulter les recommandations officielles reste vivement recommandé.

L’Islande s’impose donc comme une destination de choix pour les voyageurs soucieux de sécurité et de tranquillité. Entre paysages spectaculaires et société paisible, l’île de l’Atlantique nord offre visiblement un cadre où sérénité rime avec exploration. Si la sécurité ne fait pas tout, elle constitue un critère incontournable pour planifier ses voyages, et l’Islande reste un modèle à suivre pour qui cherche à combiner aventure et quiétude.