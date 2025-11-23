Pas de poubelles dans la rue au Japon ? Cette touriste ne s’attendait pas à ça

Au Japon, une jeune femme a constaté avec étonnement l’absence quasi totale de poubelles dans les espaces publics. Son observation, filmée dans une vidéo devenue virale, illustre bien ce choc culturel.

Un choc culturel raconté avec humour

La vidéo, partagée sur X (ex-Twitter), met en scène une jeune femme en quête d’une poubelle à travers différents lieux du Japon. Son étonnement face à cette difficulté illustre parfaitement la surprise que peuvent ressentir de nombreux touristes dans un pays où les poubelles publiques se font rares. Cette situation, qui peut paraître déconcertante reflète en réalité un mode de vie particulier et des valeurs culturelles profondément ancrées, notamment le respect de l’espace public et la gestion personnelle de ses déchets.

Ce post, teinté d’humour, a rapidement fait le tour du web, offrant à la fois un moment de divertissement et une occasion de réflexion sur ces différences culturelles, tout en humanisant cette expérience singulière.

Une invitation à repenser la gestion des déchets

Cette découverte invite à repenser notre propre rapport aux déchets et au respect des lieux publics. Le modèle japonais, fondé sur la conscience individuelle et la discipline collective, montre que la propreté ne dépend pas uniquement de la présence de poubelles, mais aussi d’un comportement responsable. Elle repose sur l’idée que chaque personne est garant de l’état de son environnement immédiat. Ainsi, jeter un déchet au bon endroit ou le conserver temporairement sur soi n’est pas perçu comme une contrainte, mais comme une contribution naturelle au bien-être commun.

Pourquoi le Japon a-t-il si peu de poubelles dans ses rues ?

Cette particularité tient d’abord à une décision prise après l’attentat au gaz sarin dans le métro tokyoïte en 1995. Pour des raisons de sécurité, les autorités ont retiré les poubelles publiques, notamment pour éviter que des objets dangereux ne soient dissimulés. Au-delà, cette situation s’explique aussi par une culture forte du respect de l’espace public et de la propreté. Les Japonais rapportent leurs déchets chez eux, ce qui diminue naturellement les besoins en poubelles dans la rue.

En définitive, l’absence de poubelles dans les rues japonaises, loin d’être un simple détail, révèle une approche culturelle et sociale unique. Elle nous rappelle que la propreté et le respect de l’espace public ne se résument pas à des infrastructures, mais reposent avant tout sur les habitudes et la responsabilité de chaque personne.