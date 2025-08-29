Des hôtels pensés pour les hommes : quelle est cette théorie qui affole la toile ?

Sur TikTok, une vidéo récente devenue virale remet en question la manière dont les hôtels sont conçus. Derrière ce contenu, Keara, une créatrice américaine, propose une grille de lecture genrée des espaces hôteliers : selon elle, de nombreux hôtels sont pensés par et pour des hommes, laissant de côté les besoins et le confort des femmes. Ce constat, appuyé par une liste précise d’exemples, a relancé un débat plus large sur la manière dont l’aménagement des espaces publics reproduit des inégalités de genre souvent invisibilisées.

Des détails révélateurs d’un design non inclusif

Dans sa vidéo, Keara explique que certains éléments de design, bien qu’apparemment anodins, témoignent d’un biais structurel. Parmi eux : l’absence de miroir en pied par exemple, des peignoirs systématiquement trop grands, un savon « 2 en 1 » peu adapté aux besoins variés en matière de soin, ou encore l’absence de poubelle dans la salle de bains.

Ces choix peuvent sembler secondaires, mais ils traduisent un manque de considération pour les pratiques quotidiennes et les attentes des voyageuses. Par exemple, l’absence de miroir sur toute la hauteur du corps ou de surface suffisante autour du lavabo complique l’usage pour les personnes qui se maquillent ou utilisent plusieurs produits de soin. Un sèche-cheveux peu puissant, un éclairage mal orienté ou des rangements inexistants viennent renforcer ce sentiment d’inadéquation, selon Keara.

Les chambres pensées pour les femmes : une autre logique

À l’inverse, certaines chaînes ou établissements affichent une attention particulière aux besoins des femmes. Keara identifie plusieurs indices : des produits de toilette différenciés dans des flacons séparés, des équipements fonctionnels comme des crochets pour suspendre un sac, une douche qui permet de ne pas mouiller ses cheveux, ou encore la présence de prises multiples à proximité du miroir.

Ces éléments ne relèvent pas du luxe ou d’un confort superflu. Ils répondent à des attentes concrètes, souvent issues de l’expérience quotidienne des femmes en déplacement, explique Keara. Ils reflètent aussi un environnement perçu comme plus sécurisant et respectueux : signalisation discrète du numéro de chambre, éclairage adapté dans les couloirs, ou encore mise à disposition de protections menstruelles à la réception.

Un design genré qui n’est pas neutre

Le design, loin d’être neutre, est un reflet des normes sociales. Lorsqu’il est pensé sans prendre en compte la diversité des usagères et usagers, il devient excluant. Dans le cas de l’hôtellerie, cela se manifeste par des espaces standardisés sur un modèle masculin : celui du voyageur d’affaires, souvent pressé, seul, et peu concerné par les détails du soin personnel ou du rangement.

Ces choix sont également révélateurs d’une hiérarchisation implicite des besoins. Penser qu’un miroir de courtoisie ou un shampooing différencié est « optionnel » ou « décoratif » revient à ignorer que ces éléments participent pleinement au confort et à la dignité des utilisatrices.

Une critique qui résonne largement

Les commentaires sous la vidéo TikTok abondent dans le sens de cette analyse. De nombreuses femmes partagent leurs propres observations : portes de salle de bain en verre sans verrou, téléviseurs paramétrés sur des chaînes sportives, ou absence d’huile démaquillante dans les trousses de courtoisie. D’autres relèvent des signes plus subtils de prise en compte du confort des femmes : un accueil discret à la réception, une bouilloire dans la chambre, ou encore la présence d’un espace pour poser son sac à main.

Si certaines remarques relèvent de l’anecdote, l’ensemble forme un tableau cohérent : l’espace hôtelier, tel qu’il est souvent conçu, reste largement influencé par des normes masculines. Et cette invisibilisation des besoins des femmes n’est pas propre à l’hôtellerie, mais bien symptomatique d’un urbanisme et d’une architecture encore trop peu inclusifs.

Un appel à repenser les standards

Cette polémique virale met en lumière une problématique plus large : la conception des espaces du quotidien. Derrière les détails du mobilier ou de l’équipement, c’est une véritable réflexion sur l’inclusivité qui s’impose. Prendre en compte les besoins spécifiques des femmes – sans les enfermer dans des stéréotypes – relève d’un enjeu d’égalité, mais aussi de qualité de service.

Les professionnels de l’hôtellerie ont là une occasion de revoir leurs pratiques, en collaborant avec des femmes designers, des utilisatrices régulières ou des expertes en ergonomie. Car un espace pensé pour accueillir tout le monde est, par définition, un espace mieux conçu.