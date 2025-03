Ces destinations où les voyageuses doivent redoubler de prudence

Voyager, c’est partir à l’aventure, découvrir de nouveaux horizons, faire des rencontres inoubliables et se créer des souvenirs à couper le souffle. Mais toutes les destinations ne se valent pas en matière de sécurité pour les voyageuses. Si vous êtes une globe-trotteuse en solo ou avec des copines, mieux vaut connaître les lieux où il faut redoubler de vigilance. On ne veut pas briser vos rêves d’évasion, mais un peu de préparation peut faire toute la différence pour un voyage serein. Voici donc quelques destinations magnifiques, mais où il vaut mieux garder les yeux grands ouverts !

Afrique du Sud

L’Afrique du Sud, c’est l’un des plus beaux pays du monde, avec ses safaris grandioses, sa Route des Jardins et ses plages paradisiaques. Mais c’est aussi un pays où les statistiques de criminalité sont parmi les plus élevées. En particulier, les violences envers les femmes sont un problème récurrent, surtout dans les grandes villes comme Johannesburg et Le Cap.

Conseils :

Privilégiez les transports privés plutôt que les taxis aléatoires.

Ne marchez pas seule la nuit, surtout dans les quartiers moins touristiques.

Renseignez-vous sur les zones à éviter avant de partir à l’aventure.

Inde

L’Inde, pays de la spiritualité et des palais des Maharajas, peut être une destination inoubliable. Mais la sécurité des femmes y est un sujet souvent débattu. Le harcèlement dans les transports en commun et les agressions sont des problèmes récurrents dans certaines régions.

Conseils :

Habillez-vous de manière modeste pour éviter d’attirer l’attention.

Privilégiez les compartiments réservés aux femmes dans les trains et métros.

Utilisez des applications, plutôt que de prendre des taxis au hasard.

Brésil

Le Brésil, c’est la chaleur, la fête, le carnaval de Rio et des plages de rêve. Mais c’est aussi un pays où les agressions et les vols à l’arraché sont malheureusement fréquents, en particulier dans les grandes villes comme São Paulo et Rio de Janeiro.

Conseils :

Ne portez pas de bijoux voyants et gardez votre téléphone en sécurité.

Restez toujours en groupe lorsque vous explorez la ville.

Privilégiez les quartiers sécurisés et renseignez-vous sur les endroits à éviter.

Le Mexique

Plages paradisiaques, tacos à gogo et culture fascinante… le Mexique fait rêver. Mais certaines régions sont marquées par l’insécurité, notamment à cause des cartels et des délits ciblant les touristes. Mexico City, Cancun et Playa del Carmen restent globalement sûres si l’on respecte quelques règles de base.

Conseils :

éviter les taxis non officiels

ne jamais laisser son verre sans surveillance

se méfier des offres trop alléchantes (oui, ce guide hyper insistant qui veut vous vendre une excursion « secrète », ça sent pas bon)

L’Égypte

Qui n’a jamais rêvé de voir les pyramides de Gizeh ou de naviguer sur le Nil ? L’Égypte est une destination mythique, mais le harcèlement de rue y est malheureusement assez répandu.

Conseils :

porter des vêtements couvrants

éviter les foules trop denses

engager un guide local

voyager en groupe ou en duo, pour profiter de cette incroyable richesse culturelle en toute sérénité.

Maroc

Le Maroc attire par ses souks colorés, ses palais somptueux et ses déserts à perte de vue. Cependant, pour les femmes, le harcèlement de rue peut être une expérience frustrante. Même si la majorité des Marocains sont bienveillants, les commentaires insistants et les comportements intrusifs peuvent être dérangeants.

Conseils :

Portez des vêtements qui couvrent vos épaules et vos genoux pour respecter la culture locale.

Ignorez les sollicitations insistantes et marchez avec assurance.

Évitez de vous déplacer seule la nuit et restez dans les quartiers touristiques.

Thaïlande

La Thaïlande est un pays généralement sûr pour les voyageuses, mais certaines zones peuvent être plus risquées, en particulier la Full Moon Party de Koh Phangan, où les agressions et vols peuvent survenir après quelques buckets trop chargés en alcool.

Conseils :

Ne laissez jamais votre boisson sans surveillance.

Méfiez-vous des rabatteurs qui proposent des excursions ou des transports à prix cassés.

Gardez toujours un oeil sur vos affaires personnelles.

Quelques règles d’or pour voyager en toute sécurité

Peu importe la destination, voici quelques astuces à appliquer systématiquement :

Renseignez-vous en amont : consultez des blogs de voyageuses et les avis d’autres femmes sur les lieux que vous comptez visiter.

Ayez toujours un plan B : une carte, un numéro d’urgence local, une adresse d’ambassade, on ne sait jamais.

Faites confiance à votre instinct : si une situation vous met mal à l’aise, partez immédiatement.

Gardez vos proches informés : un message régulier à votre famille ou à une amie peut être rassurant.

Voyager, c’est avant tout se faire confiance, oser explorer et profiter de chaque instant. Oui, certaines destinations demandent une vigilance accrue, mais cela ne signifie pas qu’elles doivent être boudées. L’essentiel est d’être préparée et d’adopter les bons réflexes pour profiter de l’aventure en toute sérénité.