Dormir plutôt que visiter : pourquoi le « sleep tourism » gagne du terrain

Voyage
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : kaboompics / Pexels

À l’approche des grandes vacances d’été, une nouvelle tendance voyage continue de séduire de plus en plus de Français : le « sleep tourism ». Le concept ? Partir non pas pour visiter une ville ou un pays, mais simplement pour récupérer du sommeil. Une démarche qui dit beaucoup de la fatigue accumulée par les actifs ces dernières années.

Le « sleep tourism », c’est quoi exactement ?

Le « sleep tourism » — littéralement « tourisme du sommeil » — désigne une forme de séjour entièrement pensée autour d’un seul objectif : permettre aux voyageurs de mieux dormir. L’idée est aussi simple que radicale : plutôt que de poser des congés pour « faire des choses », les vacanciers les utilisent pour rattraper leur déficit de repos accumulé pendant l’année.

Né il y a deux ou trois ans dans plusieurs pays, le concept a depuis essaimé. On le retrouve désormais en Amérique du Nord, en Asie, en Scandinavie, en Suisse, en Espagne et même en France, où plusieurs établissements ont commencé à se positionner sur ce créneau particulièrement porteur.

Pourquoi cette tendance émerge maintenant

L’engouement pour cette tendance n’a rien d’anodin. Selon plusieurs études récentes, les Français dorment en moyenne 6 heures et 41 minutes par nuit — un chiffre largement inférieur aux 7 à 9 heures recommandées par les spécialistes pour un adulte. À cette dette chronique s’ajoutent les conséquences bien documentées du télétravail prolongé, du temps d’écran et du stress professionnel sur la qualité du sommeil.

Résultat : une part croissante de la population se déclare épuisée en permanence — et l’idée de vacances « actives », où il faut visiter, marcher, programmer, courir d’un musée à l’autre, ne séduit plus tout le monde. Pour beaucoup, partir signifie désormais avant tout se reposer.

Des hébergements pensés jusque dans le moindre détail

Côté offre, les établissements rivalisent d’inventivité pour proposer des séjours adaptés. Hôtels de luxe, lodges isolés dans la nature, retraites spécialisées ou cliniques médicales du sommeil : chaque format trouve désormais sa clientèle.

Les chambres elles-mêmes sont conçues comme des cocons de récupération. Matelas haut de gamme, oreillers sur mesure, draps en matières naturelles, pièces parfaitement insonorisées et plongées dans l’obscurité totale grâce à des occultants techniques. Tout est pensé pour permettre au corps de retrouver, en quelques nuits, un sommeil profond et réparateur.

Bilans de santé, yoga et menus dédiés

Au-delà du seul confort matériel, certains établissements proposent désormais de véritables programmes complets. Au menu : séances de méditation et de yoga organisées en fin de journée, tisanes ciblées favorisant l’endormissement, repas du soir légers et adaptés à la chronobiologie, voire bilans complets réalisés par des médecins du sommeil pour identifier les causes profondes de l’insomnie.

Certaines retraites haut de gamme vont même plus loin en proposant des analyses biologiques, des suivis personnalisés ou des techniques de respiration. Le tout, pour repartir non seulement reposée, mais aussi mieux équipée pour préserver son sommeil au quotidien.

Si le « sleep tourism » continue de séduire, c’est parce qu’il répond à un besoin profond et collectif : celui de mettre le corps et l’esprit en pause, dans un monde qui n’en accorde plus le temps. Et qu’il rappelle, finalement, que les meilleures vacances ne sont pas toujours celles dont on revient avec le plus de souvenirs — mais parfois celles dont on revient simplement reposée.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues.
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