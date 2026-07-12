Comment choisir le meilleur siège dans un avion pour un long-courrier

Prendre l’avion pendant plusieurs heures, c’est une aventure… mais aussi un vrai test de confort. Bonne nouvelle : le choix de votre siège peut transformer votre expérience de vol. Que vous rêviez de dormir, de bouger régulièrement ou simplement de voyager sereinement, quelques astuces permettent de trouver la place qui vous correspond le mieux.

Hublot ou couloir : tout dépend de vos habitudes

Le grand débat commence toujours par cette question : hublot ou couloir ?

Le siège côté hublot séduit les voyageurs qui aiment admirer les paysages, s’appuyer contre la paroi pour dormir ou encore profiter d’un peu plus de tranquillité. En contrepartie, il faudra demander à vos voisins de se lever si vous souhaitez vous dégourdir les jambes.

Le siège côté couloir, lui, est parfait si vous aimez vous lever régulièrement, marcher ou vous étirer sans déranger toute la rangée. En revanche, vous serez davantage sollicité par les passages des autres passagers ou du personnel de cabine.

Quant aux places du milieu, elles restent souvent les moins appréciées, notamment parce qu’elles offrent moins d’espace personnel.

Les sièges les plus spacieux : les bons plans à connaître

Si votre priorité est de gagner quelques précieux centimètres pour les jambes, certaines places valent le coup d’œil.

Les rangées situées au niveau des issues de secours offrent généralement un espace plus généreux.

Les sièges installés derrière une cloison, aussi appelés « bulkhead », permettent également de profiter d’un dégagement appréciable à l’avant.

Ces emplacements présentent toutefois quelques particularités. Les accoudoirs sont parfois fixes et les bagages à main doivent souvent être rangés dans les compartiments supérieurs pendant le décollage et l’atterrissage. Un détail à prendre en compte selon vos habitudes de voyage.

Les zones à éviter si vous recherchez le calme

Toutes les places ne procurent pas le même niveau de confort.

Les sièges proches des toilettes ou des cuisines de bord sont souvent plus animés, avec des allées et venues régulières et davantage de bruit.

Les dernières rangées peuvent également être moins agréables, notamment parce que certains sièges s’inclinent moins ou se trouvent à proximité de ces espaces très fréquentés.

À l’inverse, les sièges situés au-dessus des ailes offrent une vue moins dégagée, mais ils sont souvent appréciés des voyageurs sensibles aux turbulences, car cette partie de l’appareil est généralement plus stable.

Un conseil : réservez sans attendre

Les places les plus recherchées disparaissent rapidement. Dès l’achat de votre billet, ou à l’ouverture de l’enregistrement en ligne, pensez donc à sélectionner votre siège si cette option est proposée. Certaines compagnies facturent les emplacements les plus confortables. Sur un vol de plusieurs heures, ce supplément peut représenter un investissement intéressant si vous souhaitez voyager dans les meilleures conditions.

Choisissez selon vos besoins… pas ceux des autres

Le siège idéal n’est pas le même pour tout le monde.

Si vous espérez dormir une bonne partie du trajet, un hublot éloigné des zones de passage sera souvent un excellent choix.

Si vous aimez vous lever régulièrement ou voyagez avec un jeune enfant, un siège côté couloir ou une rangée avec cloison peut s’avérer plus pratique.

Avant de réserver, il peut aussi être utile de consulter le plan de cabine de votre vol grâce à des sites spécialisés, qui recensent les points forts et les petits défauts de chaque siège.

Au final, il n’existe donc pas de siège parfait, mais plutôt un siège adapté à vos envies. Certains voyageurs ne jurent que par le hublot, tandis que d’autres privilégient le couloir. L’essentiel est de choisir une place dans laquelle vous vous sentirez à l’aise pendant tout le trajet. Car sur un long-courrier, quelques minutes passées à sélectionner le bon siège peuvent faire toute la différence une fois en altitude.