Nouvel An à l’étranger : 3 destinations que les Français adorent et que vous allez vouloir découvrir !

Les Fêtes de fin d’année approchent à grands pas et, comme chaque année, une question se pose : où passer le Nouvel An ? Si vous en avez assez de la traditionnelle soirée entre ami.e.s ou famille, pourquoi ne pas commencer 2025 dans un cadre un peu plus dépaysant ? D’après une étude menée par l’agence de voyage en ligne eDreams, 47 % des Français.es choisissent de partir à l’étranger pour les fêtes de Noël et du Nouvel An. Voici 3 destinations prisées par les Français.es, pour faire de votre réveillon un moment inoubliable !

Lisbonne : la fête sous le soleil portugais

Vous aimez les célébrations animées, mais détestez l’idée de grelotter dans un manteau surdimensionné ? Alors, direction Lisbonne ! La capitale portugaise est l’un des endroits les plus populaires pour fêter le Nouvel An. Avec un climat doux en hiver, vous n’aurez pas à enfiler des couches de vêtements pour sortir dans la rue. De plus, Lisbonne regorge de fêtes en plein air. L’événement phare de la soirée se déroule sur la Praça do Comércio, l’une des plus grandes places d’Europe, où des milliers de personnes se rassemblent chaque année pour assister à un incroyable concert en plein air. Ajoutez à cela des feux d’artifice spectaculaires et des animations de rue, et vous obtenez un Nouvel An aussi festif que mémorable !

La ville, toute en collines et ruelles pittoresques, offre également une atmosphère magique avec ses façades colorées, ses tramways jaunes et ses quartiers historiques comme l’Alfama. L’occasion rêvée de découvrir un côté plus authentique de la ville en profitant des nombreux bars à fado et restaurants traditionnels où vous pourrez goûter à la gastronomie locale.

Marrakech : une immersion dans l’ambiance chaleureuse du Maroc

Si vous êtes du genre à préférer un Nouvel An loin des froides journées d’hiver européennes, Marrakech pourrait bien être le choix parfait. La ville rouge, avec ses températures plus douces, est une destination phare pour les personnes qui souhaitent fuir le froid tout en s’imprégnant d’une atmosphère vibrante et colorée. Marrakech est un véritable melting-pot de cultures et, pendant les Fêtes, l’ambiance est particulièrement conviviale et festive.

Que vous vous perdiez dans les souks animés de la médina ou que vous profitiez des somptueux jardins de la ville, il y a mille et une façons de passer un Nouvel An unique. Plusieurs riads vous proposent des dîners de gala où vous pourrez savourer des spécialités marocaines. Et si vous avez envie de découvrir un peu plus la culture locale, la place Jemaa el-Fna s’illumine de mille feux le 31 décembre. Un réveillon sous le ciel étoilé du désert, ça vous tente ?

Londres : l’incontournable destination cosmopolite

Si vous êtes un.e amateur.rice de grandes célébrations, Londres saura vous combler avec ses festivités de fin d’année, mondialement célèbres. La ville est un véritable centre cosmopolite, accueillant des visiteur.se.s du monde entier pour fêter le Nouvel An. Si vous aimez les grands spectacles, vous ne pourrez pas manquer le fameux feu d’artifice du 31 décembre, l’un des plus spectaculaires d’Europe. Le long de la Tamise, les feux illumineront le ciel, créant une atmosphère féerique qu’il serait dommage de manquer.

Et ce n’est pas tout ! Pour les plus gourmand.e.s, Londres propose de nombreuses options de dîners de réveillon. Si vous voulez vraiment vivre une expérience mémorable, pourquoi ne pas embarquer pour un dîner-croisière sur la Tamise ? Vous pourrez savourer un bon repas tout en admirant les monuments emblématiques de la ville, tels que Big Ben (grosse cloche de la tour horloge du palais de Westminster) ou le London Eye (grande roue). Le lendemain, vous pourrez flâner dans les rues de la ville et commencer l’année avec un peu de shopping. Que demander de plus ?

Pourquoi partir à l’étranger pour le Nouvel An ?

C’est une occasion de découvrir de nouvelles cultures, de vivre des traditions différentes et de faire de ce moment un souvenir inoubliable. Qui ne rêve pas de commencer l’année avec de nouvelles expériences et des aventures inédites ? 43 % des Français.es ont planifié leurs vacances 2 à 3 mois à l’avance afin de garantir un Nouvel An mémorable, selon l’étude menée par eDreams. Que vous choisissiez Lisbonne pour sa douceur de vivre, Marrakech pour son ambiance chaleureuse, ou Londres pour son énergie cosmopolite, chaque destination offre une opportunité unique de marquer le début de l’année de façon exceptionnelle.

N’hésitez plus et laissez-vous tenter par l’idée de fêter le Nouvel An à l’étranger ! C’est l’occasion rêvée de vivre un réveillon hors du commun et de commencer 2025 du bon pied… et sous de nouveaux horizons !