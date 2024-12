Cette destination française va transformer vos vacances d’hiver en un véritable conte de fées !

Envie de redécouvrir les joies de la neige et de tutoyer les sommets immaculés ? Délaissez les stations de ski huppées et leurs pistes noires de monde. Préférez l’authenticité du Massif du Sancy au cœur des volcans d’Auvergne, une destination aux allures de paradis blanc. Avec ses paysages volcaniques typiques, vous avez l’impression de poser un pied sur une autre planète, quasi lunaire. Ce lieu magique sculpté par Mère Nature et situé au centre de la France propose des activités variées : sports de glisse, activités à sensations, balade en traineau, spa. Mesdames, cette destination est faite pour vous. Vous allez pouvoir vous aérer l’esprit, dans tous les sens du terme. Que vous veniez du Nord ou de l’Ouest, toutes les routes mènent au Massif du Sancy. Laissez-vous charmer par ces paysages purs et ces attractions naturelles.

Le Massif du Sancy, une destination, plusieurs facettes

En hiver, le Massif du Sancy, qui trône à 1885 m d’altitude, se pare de son manteau blanc et se transforme en immense terrain de jeu. Cette destination, plus confidentielle et chaleureuse que les autres, est le repère secret des amateur.rice.s de glisse et de grands espaces. Le Massif du Sancy, le toit du Puy-de-Dôme, est propice à la contemplation. Avec son riche héritage volcanique, ses villages pittoresques et ses incroyables spécialités culinaires, c’est une terre plurielle où l’ennui n’existe pas.

Doté de trois stations, Le Mont-Dore, Super-Besse et Chastreix-Sancy, le Massif du Sancy affiche plusieurs visages. Avec ses airs de Grand Nord, il révèle des kilomètres de pistes, des lignes droites rassurantes aux couloirs vertigineux. Que vous ayez un niveau avancé, intermédiaire ou débutant, vous pouvez chasser la poudreuse à votre rythme. Vous avez aussi le privilège de dévaler les pentes face à un tableau naturel époustouflant, qui évolue sous la lumière du jour. Skier dans le Massif du Sancy, c’est assister à un spectacle permanent et cumuler les « whaou ».

Si vous n’êtes pas très à l’aise avec des skis au bout des pieds, le Massif du Sancy vous propose d’autres variantes pour flirter avec la neige et dominer le monde. Raquette, luge sur rails, tyrolienne, chien de traîneau… vous ne faites qu’un avec ce décor majestueux et vous en prenez plein les yeux. Dans le Massif du Sancy, vous pouvez combiner sports d’hiver et sérénité. Vous vivez des expériences aussi folles que dans les grandes stations, sans devoir jouer des coudes ni faire la queue aux remontées mécaniques.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Massif du Sancy (@massifdusancy)

Épicuriennes, sportives, casse-cous… : des activités pour toutes

Que vous soyez de nature téméraire, hyperactive dans l’âme, bonne vivante ou en quête de détente, le Massif du Sancy s’acclimate à toutes les personnalités. Vous pouvez apprécier les sommets de loin, depuis l’eau agitée d’un spa ou les arpenter de vos propres jambes, avec des moyens de locomotion plus ou moins insolites.

Pour les sportives

Si vous êtes une sportive accomplie, vous allez adorer explorer les paysages cristallisés à revers de raquettes. Vous pouvez aussi opter pour le ski de randonnée pour vous challenger et laisser votre empreinte sur une neige encore intacte. Profitez également de 220 km de pistes pour vous adonner au ski de fond et slalomer entre grands résineux et crêtes ondoyantes.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Massif du Sancy (@massifdusancy)

Pour les amatrices de sensations fortes

Vous recherchez de l’adrénaline ? Le Massif du Sancy sait comment vous procurer le grand frisson (et pas celui de la neige dans le cou). Prenez de la hauteur et survolez les collines comme un aigle royal en empruntant la tyrolienne de Super Besse. 1600m de long pour un dénivelé de 240m, vous profitez d’une vue à 360° sur tout le Massif. Vous avez aussi la tyrolienne à virages du Mont-Dore, qui s’étire sur 700m et qui s’apparente à un manège à ciel ouvert.

Pour les adeptes de bien-être

Pour réveiller votre corps engourdi par le froid et récompenser vos efforts, quoi de mieux qu’une escale au spa ? Bassin sensoriel aux allures de jungle tropicale, hammams chaleureux, massages à la pierre chaude… votre corps renaît. Que vous souhaitiez ouvrir une parenthèse bien-être post-ski ou passer tout votre séjour à vous faire chouchouter de la tête aux pieds, le Massif du Sancy est un excellent havre de paix. C’est le parfait compromis si vous aimez la neige mais que vous êtes frileuse !

Pour les gourmandes assumées

Si le Massif du Sancy recèle de monuments naturels extraordinaires, il est aussi réputé pour son patrimoine culinaire d’exception. Les épicuriennes prendront plus plaisir à chausser la fourchette que les skis ! Un Saint-Nectaire dégusté à flanc de montagne ou une truffade savourée dans l’ambiance conviviale des auberges, ces mets restent gravés sur vos papilles. De quoi donner une autre saveur à votre séjour et vous revigorer entre deux activités au grand air.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Massif du Sancy (@massifdusancy)

Une destination appréciée par les mamans solos !

Le Massif du Sancy est une destination woman-friendly. Tout est fait pour faciliter le séjour des femmes et le rendre plus mémorable. Les mamans solos sont d’ailleurs accueillies comme des reines sur cette terre auvergnate. Ne redoutez plus les vacances d’hiver avec les enfants, abordez-les avec enthousiasme et zénitude ! Dans le Massif du Sancy, vos bambins progressent sur des skis, aux côtés de moniteurs bienveillants. Ils découvrent la neige autrement que sous la forme du fameux bonhomme. Pendant ce temps, vous pouvez jouer les spectatrices ou alors profiter de cet instant de répit pour vous enfermer dans le sauna.

Pour forger de nouveaux souvenirs en famille, vous pouvez aussi partager des activités avec vos enfants. Hors des pistes, le Massif du Sancy abrite un centre ludo-sportif pour se dépenser autrement et en toute sécurité. Pourquoi pas renforcer votre complicité autour d’un Escape Game complètement givré ? Vous ressortez de ce séjour avec une avalanche de câlins et un esprit ressourcé.

La montagne, ça vous gagne, le Massif du Sancy aussi ! Avec ses paysages grandioses et ses nombreuses activités, c’est la destination women-friendly idéale pour baigner dans la neige, de plus en plus rare en plaine. Laissez la magie du lieu vous ensevelir !

Article partenaire