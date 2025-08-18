Pourquoi un simple ruban sur vos bagages peut être dangereux

De nombreux voyageurs aiment personnaliser leurs valises avec un ruban coloré pour les repérer facilement à l’aéroport. Pourtant, cette bonne intention peut entraîner des complications inattendues lors de votre voyage.

Le ruban, un obstacle pour la sécurité et la gestion des bagages

Selon un bagagiste expérimenté de l’aéroport de Dublin, les rubans attachés aux valises peuvent perturber le fonctionnement des scanners automatiques utilisés pour contrôler et trier les bagages. Si un scan est impossible à réaliser correctement, la valise est traitée manuellement, augmentant les risques qu’elle ne soit pas chargée à bord.

Les autres règles à respecter pour éviter les soucis

Au-delà des rubans, d’autres précautions sont recommandées : retirer tous les anciens autocollants de voyage, positionner les roues vers le haut pendant le transit afin de limiter les dommages, et éviter de transporter certains aliments comme la pâte d’amande qui peut être confondue avec des substances interdites.

Pour faciliter la reconnaissance de votre bagage tout en respectant les consignes de sécurité, privilégiez des valises à la couleur vive ou aux motifs originaux. Certaines compagnies déconseillent d’ailleurs le choix de certaines couleurs trop communes. Optez aussi pour des accessoires d’identification conçus spécialement pour les bagages, souvent plus sûrs et acceptés par les services aéroportuaires.

Même un détail comme un ruban peut avoir de lourdes conséquences sur votre voyage. Mieux vaut donc adopter des solutions simples et conformes qui assurent que votre valise vous accompagnera sans encombre.