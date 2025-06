Ce pays d’Asie vient d’être classé parmi les plus sûrs au monde

Parmi les destinations qui font rêver autant qu’elles rassurent, la Thaïlande vient de marquer un grand coup. Selon le dernier classement du département d’État des États-Unis, elle rejoint le prestigieux groupe des pays les plus sûrs pour les voyageurs, au même rang que le Japon, l’Islande ou la Finlande. Oui, vous avez bien lu : le Pays du Sourire devient aussi celui de la tranquillité d’esprit.

Un havre de paix tropical

La Thaïlande, souvent résumée à ses plages idylliques et à sa cuisine savoureuse, se distingue désormais aussi par son excellent niveau de sécurité. Malgré son immense popularité, elle maintient un taux de criminalité violente remarquablement bas, notamment envers les touristes. Il est rare d’entendre parler d’agressions, de vols à l’arraché ou d’incidents majeurs impliquant des voyageurs. En réalité, dans bien des cas, les locaux se montrent d’une bienveillance désarmante : vous êtes perdue ? Quelqu’un vous indiquera le chemin avec le sourire. Votre sac est trop lourd ? Attendez-vous à une main tendue spontanée.

La société thaïlandaise, influencée par les valeurs bouddhistes, privilégie le respect, la modération et la paix intérieure. Cette philosophie se reflète dans la vie quotidienne, et se ressent dès votre arrivée. Le calme apparent n’est pas qu’une façade : c’est une manière de vivre, un art de recevoir.

Une destination taillée pour les aventurières et les curieux

La Thaïlande est aussi l’un des rares pays où les voyageuses solo peuvent réellement se détendre. Entre transports bien organisés, hébergements de qualité, et population attentive, il est tout à fait possible de parcourir le pays du nord montagneux au sud insulaire sans craindre pour sa sécurité. Vous rêvez de prendre du temps pour vous, de vous reconnecter à votre corps et à votre esprit dans un temple ou un centre de méditation ? Ou de vous offrir un massage thaï après une journée à explorer les marchés flottants ? La Thaïlande est une destination qui vous enveloppe plutôt que de vous confronter.

C’est d’ailleurs un pays particulièrement plutôt body positif. Ici, on vous accueillera pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous portez. Il n’est pas rare de croiser des voyageurs de tous âges, de toutes tailles, de toutes couleurs, vivant pleinement leur aventure. Le regard bienveillant est la norme, pas l’exception.

Des petits pièges… mais sans danger

Bien sûr, il faut garder un peu de vigilance. Comme dans toute destination très fréquentée, la Thaïlande n’est pas totalement exempte d’arnaques touristiques. Des tuk-tuks au tarif exagéré, des vendeurs de pierres précieuses un peu trop insistants ou des taxis qui oublient soudainement le compteur : oui, ces pièges existent. Toutefois, avec un soupçon de bon sens et une pincée de préparation, vous les éviterez sans souci. Et même en cas de mésaventure, les choses se règlent généralement avec calme et humour.

Le vrai danger ? Votre scooter

Si la Thaïlande est un paradis pour les voyageurs, elle cache cependant un petit piège motorisé : le scooter. Loué en toute liberté par des milliers de touristes chaque année, il devient rapidement un faux ami. Conduire sur des routes sinueuses, souvent glissantes, avec peu d’expérience ou sans casque, peut transformer des vacances zen en épisode plus mouvementé. Ce n’est pas un hasard si les urgences accueillent régulièrement des voyageurs éraflés, victimes de leur excès de confiance à deux roues. Alors, si vous tenez à garder vos genoux intacts et votre dignité, prudence et casque sont vos meilleurs alliés.

Ce classement parmi les destinations les plus sûres du monde ne doit ainsi rien au hasard. Il reflète une réalité vécue par des millions de voyageurs chaque année. En Thaïlande, on se sent à sa place. C’est cette combinaison rare entre paysages somptueux, accueil chaleureux et sécurité qui fait ainsi de la Thaïlande une destination à part. Alors si vous cherchiez une excuse pour enfin réserver ce billet pour Bangkok ou Chiang Mai, la voici servie sur un plateau !