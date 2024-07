Turbulences en avion : les meilleurs conseils pour y faire face sans paniquer

Le vol est agréable, le ciel est dégagé, et vous sirotez tranquillement votre jus de tomate. Puis soudain, l’avion commence à secouer comme un mixeur géant, et votre cœur fait un bond monumental. Les turbulences, ces secousses imprévisibles, sont un cauchemar ! Découvrez nos meilleurs conseils pour gérer les turbulences en avion sans paniquer. Attachez vos ceintures et apprenez des techniques éprouvées pour rester calme.

Comprendre les turbulences

Avant de plonger dans les conseils pratiques, il est utile de comprendre ce que sont réellement les turbulences. Les turbulences sont des mouvements d’air irréguliers qui perturbent le vol de l’avion. Elles peuvent être causées par plusieurs facteurs :

Les courants-jets : ces flux d’air rapide se déplacent à haute altitude et peuvent créer des zones de turbulences.

Les fronts météorologiques : les changements brusques de température et de pression atmosphérique peuvent générer des turbulences.

Les montagnes : les chaînes de montagnes peuvent perturber le flux d'air, créant des turbulences, même à haute altitude.

Les orages : les courants ascendants et descendants dans les orages peuvent entraîner des turbulences sévères.

Le sillage des autres avions : les avions qui volent à proximité peuvent générer des turbulences de sillage, surtout près des aéroports.

Préparation avant le vol

La préparation est la clé pour gérer efficacement les turbulences. Voici quelques étapes à suivre avant de monter à bord :

Choisissez le bon siège. Les sièges situés près des ailes de l’avion subissent moins de secousses que ceux à l’avant ou à l’arrière. En réservant votre place, optez donc pour un siège sur l’aile pour une expérience plus stable.

Habillez-vous confortablement. Portez des vêtements amples et des chaussures confortables. Vous serez ainsi plus à l'aise pour supporter les secousses si vous n'êtes pas coincé.e dans des vêtements serrés.

Évitez les repas lourds et l'alcool. Un estomac léger est moins susceptible de réagir négativement aux mouvements de l'avion. De plus, l'alcool peut déshydrater et amplifier l'anxiété.

Préparez votre esprit. Informez-vous sur les turbulences pour comprendre qu'elles sont normales et que les avions sont conçus pour les supporter. Regarder des vidéos explicatives ou lire des articles sur le sujet peut être très rassurant.

Pendant le vol

Maintenant que vous êtes à bord, voici quelques astuces pour rester calme et géré les turbulences comme un.e pro :

Attachez votre ceinture. Cela peut sembler évident, mais garder votre ceinture de sécurité attachée lorsque vous êtes assis.e est crucial. Non seulement c’est une mesure de sécurité, mais cela peut aussi vous aider à vous sentir plus en sécurité.

Contrôlez votre respiration. Pratiquez des exercices de respiration pour calmer votre esprit. Une technique simple consiste à inspirer profondément pendant 4 secondes, retenir votre souffle pendant 4 secondes, puis expirer lentement pendant 4 secondes.

Distractions. Apportez des distractions comme des livres, des films, de la musique ou des jeux pour vous occuper l'esprit. Se concentrer sur autre chose que les secousses peut vraiment aider à réduire l'anxiété.

Hydratez-vous. Boire de l'eau régulièrement aide à maintenir votre corps hydraté et à réduire les effets de la déshydratation qui peuvent aggraver l'anxiété.

Parlez aux membres d'équipage. Les hôtesses et stewards sont formé.e.s pour gérer les turbulences et peuvent vous rassurer. N'hésitez pas à leur poser des questions si vous êtes inquiet.e.

Conseils supplémentaires pour les plus anxieux.ses

Pour les personnes qui trouvent les turbulences particulièrement effrayantes, voici quelques conseils supplémentaires :

Apprenez sur la sécurité des avions. Comprendre la conception robuste des avions modernes peut vous rassurer. Les avions sont construits pour résister à des turbulences bien plus sévères que ce qu’ils rencontrent normalement en vol.

Utilisez des techniques de relaxation. La méditation, la visualisation et le yoga peuvent être des outils puissants pour calmer l'esprit et le corps. Apprenez donc quelques techniques de base avant votre vol.

Thérapies et consultations. Si votre peur des turbulences est intense, envisagez de consulter un.e professionnel.le. Les thérapies cognitivo-comportementales (TCC) sont particulièrement efficaces pour traiter les phobies et l'anxiété liées aux vols.

Médicaments anti-anxiété. Pour certaines personnes, un léger sédatif prescrit par un.e médecin peut être utile pour réduire l'anxiété en vol. Assurez-vous, bien sûr, de discuter de cette option avec votre professionnel.le de santé.

« Je prends des vols long-courriers pour mon travail, et les turbulences étaient une grande source d’anxiété pour moi. J’ai commencé à faire des exercices de respiration et de la méditation avant et pendant les vols, et ça m’a énormément aidée », Laura

Bonus : la perspective des pilotes pour vous rassurer

Rien ne vaut l’assurance des expert.e.s qui pilotent les avions. Voici quelques points de vue de pilotes sur les turbulences :

C’est normal. Les pilotes rencontrent des turbulences à chaque vol et sont formés pour y faire face. Iels utilisent des radars météorologiques sophistiqués pour éviter les zones de turbulences sévères autant que possible.

Les avions sont robustes. Les avions sont conçus pour supporter des forces bien supérieures à celles générées par les turbulences. Les ailes peuvent se plier et se tordre de manière impressionnante sans subir de dommages.

La communication est clé. Les pilotes communiquent constamment avec les contrôleur.se.s aérien.ne.s et d'autres avions pour obtenir des mises à jour sur les conditions météorologiques et ajuster leur route si nécessaire.

« Je me souviens de mon premier vol où j’ai vraiment ressenti des turbulences. J’étais terrifiée. Mais après avoir parlé à une hôtesse de l’air et regardé un documentaire sur la sécurité des avions, j’ai réalisé que c’était beaucoup moins effrayant que je ne le pensais. Maintenant, je vole régulièrement sans problème », Géraldine

Les turbulences peuvent être une source de stress, mais avec une bonne préparation et les bonnes techniques, il est possible de les gérer sereinement. Rappelez-vous que les avions sont conçus pour résister aux turbulences, et les pilotes ainsi que les membres d’équipage sont formé.e.s pour garantir votre sécurité. Alors, la prochaine fois que votre vol commence à secouer, respirez profondément et souvenez-vous que vous avez tous les outils nécessaires pour traverser ces moments avec calme.