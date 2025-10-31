Avion : après avoir lu ça vous allez détester la place côté hublot

Quand vous réservez vos billets d’avion, vous choisissez votre place côté hublot pour admirer le paysage au-dessus des airs et être tranquille, loin du capharnaüm des allées. Pourtant, ce n’est pas le meilleur siège et cette créatrice de contenu l’explique avec humour.

La place côté hublot, la fausse bonne idée

C’est peut-être votre place préférée, celle que vous choisissez à tous les coups, quitte à être loin de vos proches. Quand vous prenez l’avion, vous chérissez votre petit coin cocooning accolé au hublot. Vous la bookez spontanément parce que vous êtes un peu claustrophobe sur les bords ou parce que vous voulez admirer les nuages. Vous voulez être aux premières loges et apprécier cette vue en altitude. Il faut dire que c’est un endroit qui a tout pour plaire.

En plus de pouvoir faire des photos Instagrammables de ce décor cotonneux et capturer des couchers de soleil d’anthologie, vous pouvez prendre facilement vos aises et vous affaler contre la paroi. Tandis que les sièges du milieu impliquent une certaine promiscuité avec d’autres passagers parfois sans gênes, celui-ci vous accorde un tout petit peu plus de tranquillité. Vous n’êtes pas dérangée par les va-et-vient dans les allées ni par les coudes envahissants de votre voisin.

Sauf que voilà, la place côté hublot présente aussi quelques inconvénients et un en particulier. Hormis le froid qui fait grelotter votre corps, vous devez enjamber de nombreux genoux pour vous hisser jusqu’aux toilettes. Et cette situation à laquelle vous ne pensez pas spécialement, la créatrice de contenu Rani @rani.milimili la pointe avec beaucoup de second degré.

Pas l’idéal pour les envies pressantes

La place côté hublot n’est pas la plus pratique pour accéder aux toilettes. La créatrice de contenu, elle, s’est retenue pendant trois heures pour ne pas importuner ses voisins plongés dans un profond sommeil. Rani a tenté plusieurs techniques pour attirer leur attention et les tirer des bras de Morphée. Après avoir essayé un discret « sorry, mister », elle a simulé une quinte de toux dans l’espoir de faire suffisamment de bruits pour réveiller les passagers à sa droite.

Malgré toutes ces tentatives, elle est restée scotchée à son siège, la vessie au bord de l’explosion. Sa vidéo a récolté près de 22 000 likes, preuve que ce scénario parle à de nombreuses personnes et a déjà mis dans l’embarras plus d’un passager. Dans la barre des commentaires, les internautes ont, eux aussi, redoublé d’humour. « Sinon tu chuchote : chicken ? Pork ? L’estomac le réveillera vite », préconise l’une. « Quand ça m’arrive, je me mets à faire de l’escalade », témoigne une autre.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rani (@rani.milimili)

La meilleure place selon les experts

La place côté hublot est peut-être agréable, mais il ne vaut mieux pas avoir des règles abondantes ou une vessie hyperactive pour l’occuper. Pas question de porter des couches pendant tout le vol par « politesse » envers vos voisins. Selon les experts, il n’y a pas de bonne ou mauvaise place, mais il y a des endroits « clés ». Par exemple, si vous êtes de nature anxieuse, Paul Tizzard, coach chez LoveFLy, recommande de s’installer dans l’allée centrale au niveau des ailes. C’est « un point d’équilibre se situe au-dessus des ailes ou peut-être légèrement vers l’avant ».

Et les places à chaque extrémité des allées sont vivement conseillées si vous avez une petite vessie ou si vous êtes soumise à des règles hémorragiques. Sinon, en cas de crash, les spécialistes préconisent les sièges situés à proximité des issues de secours. Un numéro revient d’ailleurs inlassablement, comme un chiffre porte-bonheur : il s’agit du 11A.

La prochaine fois, vous réfléchirez à deux fois avant de réserver la place côté hublot. Certes, vous pouvez y jouer la marmotte et y capturer les plus beaux clichés pour votre feed, mais vous risquez de récolter une cystite à l’arrivée.