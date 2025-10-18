Ce chat aux traits incroyables fascine les internautes : « le plus beau du monde » ?

Fabienne Ba.
Sur les réseaux sociaux, un chat pas comme les autres attire tous les regards. Pebbles, vedette de TikTok, séduit grâce à son visage divisé en deux couleurs, une rareté qui suscite émerveillement.

Une beauté unique révélée par une anomalie génétique

Pebbles possède une fourrure douce aux teintes distinctes : la moitié gauche de son visage est noire, tandis que la droite mélange poils roux et noirs. Ce phénomène s’appelle le chimérisme, où deux embryons fusionnent, conférant au chat deux ADN différents. Cette rareté crée une double-face tout à fait unique.

Une star des réseaux sociaux adorée des internautes

Gérée par son humaine, la page TikTok de Pebbles rassemble des millions de vues et de likes. Les vidéos mettant en scène son regard bleu puissant et sa fourrure luxuriante captivent le public. Les commentaires sont unanimes : Pebbles est « le chat le plus beau du monde », une « vraie merveille féline ».

@chimerapebbles 👀💎💙 • • • #aristocats #disney #thomasomalley #ragdoll #ragdollcats #ragdolllove #ragdolloftiktok #ragdolloftheday #cat #cattok #catlove #katze #katzenliebe #chimera #chimeracat #twoface #twofacecat #doubleface #germancat #catInfluencer #catsoftheday #catlife #purrfect #catmodel #kittylove #fyp #foryou ♬ original sound – .

Un phénomène viral au charme irrésistible

Ce chat remarquable joue avec sa popularité, incarnant un « nouvel idéal de beauté féline ». Son histoire rappelle combien la nature peut offrir des surprises génétiques impressionnantes et émouvantes.

Toutefois, il est important de souligner que ce n’est pas parce qu’un chat semble « trop beau » qu’il faut absolument « vouloir un animal » comme lui. Les vidéos d’animaux sur Internet ne doivent jamais déclencher l’achat d’un être vivant : les chats, comme tous les animaux, ne sont pas des marchandises. Si l’on souhaite adopter, c’est bien mais cela doit être une décision mûrement réfléchie, prenant en compte les besoins, le temps et l’engagement que demande un animal. Et surtout, peu importe le pelage ou l’apparence d’un chat : chaque chat est beau à sa manière et mérite une famille, sans avoir besoin d’être « parfait ».

En définitive, Pebbles confirme qu’entre rareté génétique et beauté éclatante, certains animaux ont le pouvoir de captiver et d’émerveiller le monde entier. Il continue ainsi de faire fondre les cœurs et de fasciner avec son allure majestueuse.

