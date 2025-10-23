Cette photographe capture un moment unique : les seuls lions marins du monde

Vie animale
Fabienne Ba.
@grietvanm/Instagram

Sous l’objectif de la photographe Griet  Van  Malderen, un spectacle aussi rare que bouleversant : des lions marchant sur les plages namibiennes (Afrique australe). Ces félins, reconnus par la communauté scientifique comme les seuls lions maritimes du monde, vivent désormais sur la côte des Squelettes, un territoire sauvage où désert et océan se confondent.

Une adaptation extraordinaire face au changement climatique

Originaires du désert du Namib, ces lions ont quitté leurs territoires arides il y a une dizaine d’années, poussés par la raréfaction des proies et par le réchauffement climatique. En 2015, 12 individus seulement ont trouvé refuge sur la côte atlantique. Aujourd’hui, ils traquent phoques, flamants roses et cormorans, un régime surprenant pour des animaux habitués aux gazelles et springboks. Leur survie repose sur une capacité d’adaptation spectaculaire : affronter les vents marins, les températures glaciales et la pénurie d’eau douce.

L’image qui a ému le monde

Parmi les clichés primés au Wildlife  Photographer of  the  Year, une photographie de la lionne Gamma a particulièrement marqué les esprits. Âgée de  3  ans  et  demi, Gamma veille sur une otarie du  Cap qu’elle a chassée seule sur une plage de galets. « C’est incroyable de voir comment leur comportement change. Cette image symbolise leur résilience et la capacité du vivant à s’adapter », témoigne Griet  Van  Malderen au micro de la BBC. Gamma, qui peut abattre jusqu’à 40 phoques en une seule nuit, incarne cette nouvelle génération de lions nés au bord de la mer – de véritables pionniers.

Le témoignage d’une photographe engagée

Basée en Belgique, Griet  Van  Malderen consacre une part importante de son travail à la protection des espèces menacées. Ses clichés, diffusés à travers le monde, visent à sensibiliser le public sur la fragilité des écosystèmes. « La vie est une lutte permanente. Ces animaux ont appris à survivre là où personne ne croyait cela possible », confie‑t‑elle. Son travail soutient celui du biologiste  Philip  Stander et du Desert  Lion  Conservation  Trust, association qui œuvre depuis 1997 pour protéger ces lions d’exception, en installant des systèmes d’alarme pour éviter les conflits avec les habitants.

Des rois du désert devenus seigneurs de la mer

Le clan de la côte des Squelettes compte aujourd’hui une douzaine d’individus surveillés de près. Leur histoire rappelle que la nature trouve toujours un chemin, même dans les endroits les plus hostiles. Comme le souligne Philip Stander : « Les lions ont la capacité de retrouver la beauté et la force qui les caractérisent. Il suffit simplement de leur en donner la chance ».

Sur la côte venteuse du Namib (Afrique australe), les derniers lions maritimes du monde incarnent ainsi cette idée : celle d’une résilience indomptable qui force l’admiration.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
Ce chat aux traits incroyables fascine les internautes : « le plus beau du monde » ?

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Ce chat aux traits incroyables fascine les internautes : « le plus beau du monde » ?

Sur les réseaux sociaux, un chat pas comme les autres attire tous les regards. Pebbles, vedette de TikTok,...

Dans cette ville, impossible d’adopter un chien sans passer par cette étape inattendue

Adopter un chien est un engagement majeur qui demande préparation et responsabilité. À Bâle (Suisse), une mesure spécifique...

Face à un requin, elle est sauvée par une baleine à bosse : une scène surréaliste filmée en pleine mer

Lors d’une mission scientifique dans l’océan Pacifique en 2017, la biologiste spécialiste des cétacés Nan Hauser a vécu...

Votre chat vous tire du lit chaque matin ? La raison spirituelle va vous surprendre

Avant même que le réveil ne sonne, votre chat bondit sur le lit, s’installe avec aplomb et réclame...

« C’est trop bizarre » : il se déguise en chien pour promener son animal, la vidéo affole internet

Sur Instagram, l’utilisateur @undercoverdachshund ne passe pas inaperçu. Sa bio annonce la couleur : "Des sourires à l’infini…...

Ils bravent la tempête pour libérer une baleine piégée : les images sont saisissantes

Au large de l’Australie, une équipe de secours s’est récemment mobilisée face à une météo extrême pour délivrer...