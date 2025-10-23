Cette photographe capture un moment unique : les seuls lions marins du monde

Sous l’objectif de la photographe Griet Van Malderen, un spectacle aussi rare que bouleversant : des lions marchant sur les plages namibiennes (Afrique australe). Ces félins, reconnus par la communauté scientifique comme les seuls lions maritimes du monde, vivent désormais sur la côte des Squelettes, un territoire sauvage où désert et océan se confondent.

Une adaptation extraordinaire face au changement climatique

Originaires du désert du Namib, ces lions ont quitté leurs territoires arides il y a une dizaine d’années, poussés par la raréfaction des proies et par le réchauffement climatique. En 2015, 12 individus seulement ont trouvé refuge sur la côte atlantique. Aujourd’hui, ils traquent phoques, flamants roses et cormorans, un régime surprenant pour des animaux habitués aux gazelles et springboks. Leur survie repose sur une capacité d’adaptation spectaculaire : affronter les vents marins, les températures glaciales et la pénurie d’eau douce.

L’image qui a ému le monde

Parmi les clichés primés au Wildlife Photographer of the Year, une photographie de la lionne Gamma a particulièrement marqué les esprits. Âgée de 3 ans et demi, Gamma veille sur une otarie du Cap qu’elle a chassée seule sur une plage de galets. « C’est incroyable de voir comment leur comportement change. Cette image symbolise leur résilience et la capacité du vivant à s’adapter », témoigne Griet Van Malderen au micro de la BBC. Gamma, qui peut abattre jusqu’à 40 phoques en une seule nuit, incarne cette nouvelle génération de lions nés au bord de la mer – de véritables pionniers.

Le témoignage d’une photographe engagée

Basée en Belgique, Griet Van Malderen consacre une part importante de son travail à la protection des espèces menacées. Ses clichés, diffusés à travers le monde, visent à sensibiliser le public sur la fragilité des écosystèmes. « La vie est une lutte permanente. Ces animaux ont appris à survivre là où personne ne croyait cela possible », confie‑t‑elle. Son travail soutient celui du biologiste Philip Stander et du Desert Lion Conservation Trust, association qui œuvre depuis 1997 pour protéger ces lions d’exception, en installant des systèmes d’alarme pour éviter les conflits avec les habitants.

Des rois du désert devenus seigneurs de la mer

Le clan de la côte des Squelettes compte aujourd’hui une douzaine d’individus surveillés de près. Leur histoire rappelle que la nature trouve toujours un chemin, même dans les endroits les plus hostiles. Comme le souligne Philip Stander : « Les lions ont la capacité de retrouver la beauté et la force qui les caractérisent. Il suffit simplement de leur en donner la chance ».

Sur la côte venteuse du Namib (Afrique australe), les derniers lions maritimes du monde incarnent ainsi cette idée : celle d’une résilience indomptable qui force l’admiration.