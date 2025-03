Les chiens en panique devant la série Severance : voici pourquoi

La série « Severance », disponible sur Apple TV a un curieux effet sur les chiens. À la vue de ce décor éthéré et de ce scénario futuriste, le meilleur ami de l’Homme quitte son canapé adoré pour se réfugier dans une autre pièce et tremble du museau à la queue. Loin d’être un spectateur passif, le chien semble ressentir une menace derrière l’écran. Cette création signée Ben Stiller n’a pourtant rien d’horrifique. Alors pourquoi met-elle nos amis à quatre pattes dans tous leurs états ? Voici quelques éléments de réponse pour comprendre ce comportement canin qui échappe à de nombreux propriétaires.

Des réactions qui font le tour du net

Depuis sa sortie, la série « Severance » fait beaucoup de bruit. Pour planter le décor, elle se trame dans une ère avancée, où les nouvelles technologies sont plus performantes que jamais. Elle se focalise sur Mark Scout, employé chez Lumon Industries. Il est soumis à une expérience d’avant-garde qui lui permet de dissocier sa vie personnelle de sa vie professionnelle.

En clair, lorsqu’il franchit la porte de sortie de son entreprise, il n’a plus aucun souvenir de ce qui vient de s’y passer. Il peut donc croiser ses collègues à la boulangerie le soir même, il ne les reconnaîtra pas. Voilà le fil rouge de cette série de science-fiction. Si pour les êtres humains, « Severance » est un coup de génie, du point de vue des chiens, ce n’est pas aussi éloquent.

Comme en témoignent des vidéos diffusées sur les réseaux, les chiens ne tiennent pas longtemps devant la série « Severance », qui semble être un véritable supplice pour eux. Elle ne comporte aucun élément gore ou sanglant. Pourtant, elle les perturbe à tel point que certains désertent leur confortable coussin pour se cacher sous la table de la cuisine. D’autres se montrent agités et tournent la tête dans tous les sens. Le mois dernier, un utilisateur Reddit a également fait part de son expérience avec son chien Rosco.

« Les deux premiers soirs, j’ai trouvé notre chien Rosco à l’autre bout de la maison, allongé près de la porte de derrière. J’ai vérifié s’il avait envie de sortir faire ses besoins, mais il a refusé, et je n’y ai pas prêté attention. Ce soir, en regardant à nouveau « Severance », il est monté sur mes genoux et a tremblé », écrivait-il

Inquiet face à une telle réaction, l’homme a tout de suite rejeté la faute sur la bande-son, particulièrement anxiogène et pesante. Bingo ! Les spécialistes en comportement animalier s’orientent aussi vers cette piste.

Une explication inattendue

Si la série « Severance » est aussi insoutenable pour les chiens, ce n’est pas à cause de ses images aux dominantes bleutées ou de son ambiance moite. En fait, elle comporte des sonorités, imperceptibles par l’oreille humaine, qui s’avèrent particulièrement désagréables pour les chiens. Comme l’explique Jacob Ribicoff au Washington Post, à l’origine du mixage de la série, il a glissé des sons à haute fréquence. « Le bip suraigu de la lecture du badge ou encore le signal sonore de l’ascenseur lui-même », évoque-t-il. Il a aussi intégré un bruit familier : celui qui retentit en avion lorsqu’il faut attacher sa ceinture.

D’un simple passage dans l’ascenseur, le protagoniste passe de l’employé de bureau à l’homme lambda. Cette transition s’accompagne d’un bruit qui irrite l’ouïe. Chez l’humain déjà, cette scène lève les poils comme lorsqu’une craie crisse sur un tableau noir. « Il s’agit d’un son saturé qui résonne lorsque les yeux des personnages s’agitent au moment de la transition. C’est une combinaison de craquements statiques et de tonalités aiguës et discordantes », détaille l’ingénieur du son.

Pour les chiens, plus habitués aux sons graves et forts, la série « Severance » est un enfer auditif. La prochaine fois que vous lancerez un épisode, portez un casque et laissez votre chien rêver en paix d’os et de balade.

Ces films pensés pour les chiens

Si « Severance », « The Walking Dead » ou encore « Poltergeist » ne sont pas des séries imaginées pour un public canin, il y a pourtant des programmes qui se destinent à nos amis à quatre pattes. C’est le cas par exemple du dessin animé « Bluey » qui porte d’ailleurs un chien bleu à l’affiche. Conçu spécialement pour distraire les chiens en l’absence de leur maître, il mise sur des couleurs stratégiques et des sons harmonieux.

Cependant, les vétérinaires préconisent des interactions réelles plutôt que des distractions passives comme celles-ci. Le chien peut consommer ces contenus, oui, mais avec modération. C’est le même refrain qu’avec les enfants.

Si la série « Severance » ne fait pas l’unanimité chez les chiens, elle rappelle que les animaux ont aussi une sensibilité et qu’il faut savoir la respecter.