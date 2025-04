L’histoire folle de Valérie, le chien resté 16 mois seul sur une île

Disparue pendant plus d’un an sur une île sauvage australienne, une petite chienne teckel a défié toutes les probabilités. Voici le récit invraisemblable et attendrissant de Valérie.

Une escapade qui tourne à l’angoisse

Tout commence en novembre 2023, sur la paisible Kangaroo Island, au sud de l’Australie. Georgia Gardner et son compagnon Josh Fishlock, deux Britanniques, y passent quelques jours de vacances, accompagnés de leur chien. Le séjour prend un tournant inattendu et dramatique : Valérie, leur teckel miniature de 3 ans, s’échappe du camping de Stokes Bay.

Malgré une mobilisation immédiate et intense – battues, tracts, réseaux sociaux, appels à l’aide – aucune trace de la petite chienne. Les habitants se joignent aux recherches, mais la piste se refroidit. Georgia et Josh, le cœur brisé, doivent quitter l’île sans leur fidèle compagnon.

Le retour surprise d’une survivante

16 mois plus tard, contre toute attente, Valérie refait surface. En mars 2025, plusieurs habitants de l’île signalent avoir aperçu un petit chien rôdant près de la route de Western River, à seulement quelques kilomètres de son point de disparition. Très vite, le doute n’est plus permis : il s’agit bien de Valérie.

L’organisation locale Kangala Wildlife Rescue prend le relais. Grâce à des caméras disposées autour de pièges nourriciers, les bénévoles confirment qu’elle est en vie, amaigrie mais alerte. Maligne et visiblement très indépendante, Valérie parvient néanmoins à éviter chaque piège tendu, échappant encore à la capture.

Se débrouiller seule dans la nature sauvage

Comment une petite teckel de moins de 4 kilos a-t-elle pu survivre aussi longtemps dans une nature réputée rude et peu clémente ? Selon les experts de Kangala Wildlife Rescue, Valérie aurait sans doute trouvé refuge dans les forêts denses de l’île, se nourrissant de carcasses d’animaux ou d’insectes, et s’abreuvant dans les points d’eau naturels et les barrages.

Certaines théories évoquent aussi une éventuelle aide ponctuelle de résidents locaux. Qu’elle ait été soutenue ou non, son autonomie reste bluffante. « Les teckels comme tout les chiens sont pleins de ressources », souligne le Professeur Paul McGreevy, de l’université de Sydney, au près de The Guardian.

Une famille prête à tout pour la retrouver

Pour Georgia et Josh, la nouvelle est un choc très joyeux. Au début ils ont refusé d’y croire, ne voulant pas être déçu si ce n’était pas leur petite chienne. Dès la confirmation de l’identité de Valérie, ils ont tout de suite commencé a réfléchir à comment ils pourront retourner sur l’île pour récupérer leur « princesse ». Entre-temps, les tentatives de capture continuent. Les bénévoles redoublent d’ingéniosité pour attirer Valérie, avec l’objectif de la ramener enfin à la maison.

Au-delà de l’émotion, l’histoire de Valérie fait sourire, émeut et impressionne. Elle incarne une forme de ténacité rare, inattendue chez un animal si petit et domestique. Dans un monde souvent dominé par les mauvaises nouvelles, cette parenthèse animalière insolite offre une bouffée de fraîcheur et de tendresse. Une chose est sûre, l’histoire de Valérie restera dans les mémoires comme l’une des plus improbables et touchantes du moment.