Le « puppy yoga » – cocktail de postures zen et de câlins de bébés chiens – connaît un succès fulgurant. Entre deux saluts au soleil, les participants fondent pour ces boules de poils, pendant que les réseaux sociaux s’enflamment de stories attendrissantes. Sauf que derrière ces images virales se cache une réalité bien moins mignonne. L’Italie, qui a le flair pour remettre les pendules à l’heure, a récemment tranché : le « puppy yoga » avec de jeunes chiots, c’est non. Une décision ferme, basée sur des raisons éthiques et sanitaires, qui fait écho à une question essentielle : où placer la limite entre bien-être humain et respect du vivant ?

Chiots interdits : l’Italie tire un trait clair

Le 29 avril 2024, le ministère italien de la Santé a diffusé une note officielle. Son message est limpide : les séances de yoga avec animaux ne peuvent désormais inclure que des chiens adultes. Ce positionnement s’appuie sur la réglementation stricte encadrant les thérapies assistées par l’animal. Et oui, car derrière le « puppy yoga » se cache bien souvent une prétention thérapeutique. Une respiration, un chiot, un bien-être retrouvé.

Ce que les autorités soulignent aussi, c’est que ces séances sont parfois montées de toutes pièces grâce à des chiots « empruntés » temporairement à des éleveurs. Le temps d’une heure zen, puis retour au chenil. Une pratique préoccupante qui a poussé les régions italiennes à multiplier les contrôles, pour s’assurer que les chiots ne sont plus utilisés.

Chiots surstimulés, chiots stressés

À première vue, un chiot qui gambade entre deux postures de yoga semble épanoui. En réalité, c’est ignorer les besoins spécifiques de ces jeunes animaux. Giusy D’Angelo, éducatrice canine et fervente défenseuse du bien-être animal, ne mâche pas ses mots : « le puppy yoga est une expérience trop intense pour les chiots. Transportés dans des lieux inconnus, soumis à un brouhaha émotionnel et physique, ces petits êtres en pleine construction vivent souvent la séance comme un stress. Pas un moment de jeu. Les gens sont submergés par une vague de bien-être, et prennent des décisions sans penser aux conséquences ».

En tant qu’êtres sensibles, les chiots ont besoin de stabilité, de repères, et d’une socialisation progressive. Or, dans le cadre du « puppy yoga », on les trimbale, parfois sans pause, sans respect pour leur rythme naturel. Le Conseil national italien pour la protection des animaux applaudit d’ailleurs cette nouvelle réglementation, estimant « qu’on ne peut pas justifier l’exploitation de chiots sous couvert de bien-être humain ».

Adopter sur un coup de cœur : une fausse bonne idée

Un autre effet secondaire du « puppy yoga » : l’adoption impulsive. Vous passez une heure à vous détendre avec une boule de poils collée contre vous… et votre cœur fond. Vous repartez avec l’idée d’adopter un chiot – sans avoir mûri la réflexion. Une décision souvent prise dans un état émotionnel euphorique, mais rarement en connaissance de cause.

En France, où la pratique reste autorisée, des associations comme la Fondation Brigitte Bardot tirent la sonnette d’alarme. Trop souvent, ces adoptions précipitées se soldent par des abandons. Un chiot, ce n’est pas juste un compagnon de méditation : c’est une responsabilité sur plusieurs années. Et ce n’est pas votre tapis de yoga qui vous aidera à gérer les pipis surprises ou les nuits hachées.

Une pratique populaire, mais à repenser avec éthique

Le « puppy yoga » n’est pas la seule activité à surfer sur la tendance du bien-être mignon. On voit aussi fleurir des versions avec des chatons, des lapins, et même… des chèvres. Comme le rappelle l’Italie, l’intention ne suffit pas. Une activité qui implique des animaux, aussi bienveillante soit-elle en apparence, doit respecter leur physiologie, leur rythme, leur confort.

Cela ne signifie pas qu’il faut bannir toute interaction entre humains et animaux dans des contextes de détente. L’Italie a tracé une ligne claire : la zenitude humaine ne doit pas être obtenue au détriment d’êtres vivants vulnérables.

En interdisant l’usage des chiots dans les séances de yoga, l’Italie envoie un message fort et inspirant : la quête de bien-être doit inclure le respect de l’autre, qu’il soit humain ou non. Les chiots ne sont pas des accessoires de relaxation, ni des peluches sur pattes. Alors oui, le « puppy yoga » peut faire sourire. Sauf que derrière le sourire, prenons un instant pour respirer – vraiment – et réfléchir. Un vrai bien-être, profond, durable, ne peut exister que s’il est partagé.