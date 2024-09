Promener son chat en laisse : est-ce vraiment une bonne idée ?

La promenade en laisse est longtemps restée l’apanage des chiens, mais voilà qu’une nouvelle « tendance » émerge depuis plusieurs années maintenant. De plus en plus d’humain.e.s de chats s’essaient à la balade en extérieur avec leur boule de poils, harnais et laisse à la main. Alors, promener son chat en laisse, bonne ou mauvaise idée ? Voici un tour d’horizon des avantages, inconvénients et astuces pour faire de cette expérience un moment agréable, tant pour votre chat que pour vous.

Pourquoi promener son chat en laisse ?

Les chats sont souvent perçus comme des animaux indépendants et territoriaux, préférant leur canapé moelleux à la jungle urbaine. Alors pourquoi sortir avec eux ? Voici quelques raisons qui peuvent vous inciter à le faire :

Un accès sécurisé à l’extérieur. Certains chats sont très attirés par l’extérieur, mais les laisser sortir seuls peut s’avérer risqué, surtout en milieu urbain (voitures, autres animaux, humains malveillants, etc.). La laisse offre une solution pour qu’ils puissent profiter de l’extérieur sans danger.

Certains chats sont très attirés par l’extérieur, mais les laisser sortir seuls peut s’avérer risqué, surtout en milieu urbain (voitures, autres animaux, humains malveillants, etc.). La laisse offre une solution pour qu’ils puissent profiter de l’extérieur sans danger. L’enrichissement mental et physique. Contrairement à la croyance populaire, les chats s’ennuient aussi. Ceux qui vivent exclusivement à l’intérieur peuvent rapidement se retrouver à tourner en rond, surtout s’ils manquent de stimulation. Les promenades leur permettent alors de découvrir de nouvelles odeurs, d’observer d’autres animaux et de satisfaire leur curiosité naturelle. Un chat bien stimulé est un chat moins stressé.

Contrairement à la croyance populaire, les chats s’ennuient aussi. Ceux qui vivent exclusivement à l’intérieur peuvent rapidement se retrouver à tourner en rond, surtout s’ils manquent de stimulation. Les promenades leur permettent alors de découvrir de nouvelles odeurs, d’observer d’autres animaux et de satisfaire leur curiosité naturelle. Un chat bien stimulé est un chat moins stressé. Renforcer le lien avec votre chat. Sortir ensemble peut être une expérience partagée qui renforce la complicité entre vous et votre chat. Si ce dernier se sent en sécurité à vos côtés, ces moments en extérieur peuvent devenir des instants privilégiés.

Sortir ensemble peut être une expérience partagée qui renforce la complicité entre vous et votre chat. Si ce dernier se sent en sécurité à vos côtés, ces moments en extérieur peuvent devenir des instants privilégiés. Pour certains chats, c’est une vraie nécessité. Les chats ayant vécu à l’extérieur avant d’être adoptés, ou ceux de races plus actives (comme les Bengals ou les Maine Coons), peuvent avoir des besoins physiques plus importants. Une simple balade autour du pâté de maisons peut alors être un bon exutoire pour eux.

Les inconvénients (ou les défis) de la balade en laisse

Avant de vous imaginer flânant avec votre chat à travers champs ou dans un parc fleuri, sachez que l’affaire n’est pas si simple. La promenade en laisse n’est pas un besoin instinctif pour les chats, et certains défis vous attendent :

Les dangers extérieurs. Bien que la laisse protège votre chat de certains dangers, elle ne le protège pas de tout. Les bruits soudains (comme les klaxons ou les motos), les chiens errants ou d’autres chats peuvent le terroriser. Un chat effrayé peut essayer de se dégager de son harnais, et même si vous êtes vigilant.e, il peut y arriver s’il est mal ajusté.

Bien que la laisse protège votre chat de certains dangers, elle ne le protège pas de tout. Les bruits soudains (comme les klaxons ou les motos), les chiens errants ou d’autres chats peuvent le terroriser. Un chat effrayé peut essayer de se dégager de son harnais, et même si vous êtes vigilant.e, il peut y arriver s’il est mal ajusté. L’adaptation au harnais. Contrairement aux chiens, la plupart des chats n’aiment pas être contraints par un objet. Leur mettre un harnais peut alors devenir une bataille épique. Il faudra souvent de la patience pour qu’ils s’y habituent. Certains chats n’accepteront jamais de le porter et feront le mort dès qu’ils se sentiront « captifs ». Il est conseillé de commencer par des sessions très courtes à la maison pour leur faire comprendre que tout va bien.

Contrairement aux chiens, la plupart des chats n’aiment pas être contraints par un objet. Leur mettre un harnais peut alors devenir une bataille épique. Il faudra souvent de la patience pour qu’ils s’y habituent. Certains chats n’accepteront jamais de le porter et feront le mort dès qu’ils se sentiront « captifs ». Il est conseillé de commencer par des sessions très courtes à la maison pour leur faire comprendre que tout va bien. Un stress potentiel. Tous les chats ne sont pas faits pour l’extérieur. Certains peuvent se sentir extrêmement stressés par le bruit, les nouvelles odeurs et la foule. Si votre chat montre des signes de stress (miaulements intenses, poil hérissé, respiration rapide), mieux vaut rentrer. Chaque chat a un seuil de tolérance différent, et il est crucial de le respecter.

Tous les chats ne sont pas faits pour l’extérieur. Certains peuvent se sentir extrêmement stressés par le bruit, les nouvelles odeurs et la foule. Si votre chat montre des signes de stress (miaulements intenses, poil hérissé, respiration rapide), mieux vaut rentrer. Chaque chat a un seuil de tolérance différent, et il est crucial de le respecter. Le refus de marcher. Un chat n’est pas un chien. Tandis que les chiens suivent généralement docilement leur humain.e, le chat, lui, peut dicter sa propre balade. Attendez-vous à de nombreuses pauses pour renifler chaque feuille, chaque brin d’herbe, voire à des moments où votre chat refusera tout simplement d’avancer. Si vous pensiez vous faire une petite randonnée de 5 km avec lui, il est sage de revoir vos ambitions à la baisse. Bien sûr, chaque chat est différent et certains sont des explorateurs/voyageurs dans l’âme.

Si, malgré les défis, l’idée de promener votre chat vous tente toujours, voici quelques conseils pour faire en sorte que cette expérience soit positive pour vous deux.

Choisir le bon harnais. Il existe plusieurs types de harnais pour chats, mais il est crucial d’en choisir un qui soit à la fois sécurisé et confortable. Les harnais en forme de « H » sont souvent les plus recommandés, car ils permettent une bonne répartition de la pression sans blesser le chat. Assurez-vous qu’il est bien ajusté : il ne doit pas être trop serré (pour ne pas le gêner), mais il ne doit pas non plus être trop lâche (au risque qu’il s’échappe).

Il existe plusieurs types de harnais pour chats, mais il est crucial d’en choisir un qui soit à la fois sécurisé et confortable. Les harnais en forme de « H » sont souvent les plus recommandés, car ils permettent une bonne répartition de la pression sans blesser le chat. Assurez-vous qu’il est bien ajusté : il ne doit pas être trop serré (pour ne pas le gêner), mais il ne doit pas non plus être trop lâche (au risque qu’il s’échappe). Habituer progressivement votre chat au harnais. Avant même de sortir dehors, commencez par lui faire porter le harnais à l’intérieur, pendant de courtes périodes. Associez-le à des moments agréables (friandises, câlins, jeux) pour qu’il ne le perçoive pas comme une contrainte.

Avant même de sortir dehors, commencez par lui faire porter le harnais à l’intérieur, pendant de courtes périodes. Associez-le à des moments agréables (friandises, câlins, jeux) pour qu’il ne le perçoive pas comme une contrainte. Choisir un lieu calme. Pour ses premières sorties, privilégiez un endroit calme et sécurisé, loin des routes ou des zones très fréquentées. Un jardin clôturé ou un parc tranquille peut être une bonne option. S’il se sent à l’aise, vous pourrez augmenter progressivement la durée et la complexité des balades.

Pour ses premières sorties, privilégiez un endroit calme et sécurisé, loin des routes ou des zones très fréquentées. Un jardin clôturé ou un parc tranquille peut être une bonne option. S’il se sent à l’aise, vous pourrez augmenter progressivement la durée et la complexité des balades. Observer les réactions de votre chat. Chaque chat est différent. Certains vont rapidement prendre goût aux promenades, tandis que d’autres n’aimeront jamais ça. Si votre chat montre des signes de stress ou d’inconfort, mieux vaut abandonner l’idée plutôt que de le forcer. L’objectif est qu’il profite de l’expérience, pas qu’il la subisse.

Voir ce produit

Les alternatives à la promenade en laisse

Si, après tout ça, vous vous rendez compte que votre chat n’est définitivement pas fait pour la promenade en laisse, pas de panique ! Il existe d’autres moyens d’enrichir son quotidien :

Lui offrir un accès sécurisé à l’extérieur. Si vous avez un jardin, vous pouvez envisager d’installer une clôture spéciale pour chat ou un enclos extérieur sécurisé. Ainsi, il pourra profiter de l’extérieur sans danger.

Si vous avez un jardin, vous pouvez envisager d’installer une clôture spéciale pour chat ou un enclos extérieur sécurisé. Ainsi, il pourra profiter de l’extérieur sans danger. Les balcons sécurisés. Si vous vivez en appartement, sécuriser votre balcon avec des filets pour chats peut être une excellente solution. Il pourra ainsi prendre l’air tout en restant en sécurité.

Si vous vivez en appartement, sécuriser votre balcon avec des filets pour chats peut être une excellente solution. Il pourra ainsi prendre l’air tout en restant en sécurité. Créer un environnement stimulant à la maison. Des jouets interactifs, des arbres à chat, des griffoirs ou encore des tunnels peuvent offrir à votre chat une multitude d’activités pour dépenser son énergie. N’hésitez pas à renouveler régulièrement les objets pour maintenir son intérêt.

Promener son chat en laisse peut être une expérience très enrichissante, mais elle n’est pas faite pour tous les félins. Si votre chat est curieux, aventureux et que vous avez la patience de l’habituer progressivement, cela pourrait bien devenir une activité agréable pour vous deux. Mais si votre chat montre des signes de stress ou refuse catégoriquement l’idée, respectez ses limites !