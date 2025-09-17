Ce félin quasi légendaire vient d’être aperçu pour la première fois dans l’Himalaya

Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Markus Spiske/Pexels

Une équipe du WWF Inde a réussi à capturer les premières images d’un Manul ou Chat de Pallas au cœur des sommets himalayens, plus précisément dans l’Arunachal Pradesh, révélant une présence inédite de ce félin discret dans l’Himalaya.

L’élusive créature des hautes altitudes

Le Chat de Pallas, également appelé Manul, est un petit félin au corps trapu, doté d’oreilles arrondies et d’une tête plate. Adapté aux climats rigoureux, il vit à environ 4000 à 5000 mètres d’altitude dans des zones herbeuses et rocheuses d’Asie centrale. Sa découverte photographique dans l’Himalaya ouvre une nouvelle page pour sa surveillance et sa conservation.

Une opération de terrain remarquable

Entre juillet et septembre 2024, 136 « pièges » photographiques répartis sur plus de 2000 km² dans les districts de West Kameng et Tawang ont été installés sous des conditions climatiques extrêmes. Grâce à un partenariat avec les habitants locaux, cette campagne a non seulement saisi ce cliché rarissime, mais aussi documenté la présence d’autres grands félins de la région.

Crédit photo : WWF Inde

Enjeux de conservation et biodiversité

Cette première image dans l’Himalaya met en lumière l’importance de protéger ces hauts écosystèmes fragilisés. Le Chat de Pallas est classé en « préoccupation mineure » par l’UICN, mais il reste menacé par la destruction de ses habitats. La découverte dans l’Arunachal Pradesh témoigne de la richesse faunique alpine et appelle à un renforcement des efforts de préservation.

En définitive, la photographie de ce félin mystérieux et discret incarne une avancée majeure pour la connaissance de la biodiversité himalayenne, tout en rappelant l’urgence d’agir pour préserver ces espèces uniques et leur environnement.

Fabienne Ba.
