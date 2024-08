Vous parlez à votre animal ? Voici pourquoi ça n’a rien de bizarre

Vous êtes tranquillement chez vous, seul.e, avec votre chat, votre chien, ou même votre perroquet. Soudain, une petite voix s’échappe de vos lèvres : « Alors, tu as passé une bonne journée mon loulou ? ». Vous n’attendez pas de réponse, mais voilà que vous continuez : « Oui, je sais, cette chaise est ta préférée, mais j’aimerais m’y assoir ». Et puis, sans prévenir, vous réalisez que vous venez de parler à votre animal comme si c’était la chose la plus naturelle du monde. Eh bien, devinez quoi ? Ça l’est ! Si vous vous demandez pourquoi vous discutez avec votre compagnon à quatre pattes ou à plumes comme s’il allait soudain vous répondre, ne cherchez pas plus loin : ce comportement est non seulement courant, mais aussi tout à fait sain. En fait, parler à votre animal est bien plus bénéfique que vous ne l’imaginez. Voici pourquoi ce n’est pas du tout bizarre.

Une vieille habitude humaine

D’abord, il faut remonter un peu dans l’histoire pour comprendre pourquoi nous, humain.e.s, avons cette tendance à parler à nos animaux. Depuis que nous avons domestiqué les chiens il y a des milliers d’années, ces fidèles compagnons ont joué un rôle central dans nos vies. Ils étaient nos gardiens et rapidement, nos amis. Dans beaucoup de cultures anciennes, les animaux étaient considérés comme des messagers des dieux, des esprits ou des protecteurs mystiques. On leur parlait donc pour obtenir protection, conseils ou simplement pour exprimer des sentiments.

Les chats, quant à eux, étaient vénérés dans l’Égypte antique comme des créatures sacrées. Il ne serait pas étonnant que les anciens Égyptiens leur aient murmuré des mots doux pendant qu’ils les caressaient, tout comme nous le faisons aujourd’hui. Parler aux animaux est ainsi en quelque sorte une tradition millénaire. Ça fait partie de notre héritage humain, une connexion primordiale que nous entretenons avec nos compagnons non humains.

Un signe d’intelligence émotionnelle

Parler à votre animal montre aussi quelque chose de très positif : une forte intelligence émotionnelle. Les psychologues s’accordent à dire que celleux qui communiquent verbalement avec leurs animaux montrent une grande capacité d’empathie. Vous voyez votre animal comme un être doué de sentiments, ce qui est en réalité très vrai. Les chiens, par exemple, ont une compréhension émotionnelle proche de celle d’un.e enfant de 2 ans. Ils perçoivent vos humeurs, ressentent vos émotions et réagissent en conséquence. Alors pourquoi ne pas leur parler comme vous parleriez à un.e jeune enfant ?

En fait, cette communication renforce votre lien avec votre animal. Chaque fois que vous parlez à votre chien ou à votre chat, vous lui montrez de l’attention et de l’affection, et cela contribue à créer une relation de confiance mutuelle. Votre voix est aussi un outil puissant pour rassurer et calmer votre animal. Si vous êtes stressé.e, il est fort probable que votre animal le ressente aussi, mais en lui parlant doucement, vous pouvez l’apaiser et vous apaiser vous-même par la même occasion.

Mais, est-ce qu’ils comprennent ?

La question qui brûle toutes les lèvres : est-ce que nos animaux comprennent vraiment ce que nous leur disons ? La réponse est : un peu, mais pas de la façon dont vous pourriez le penser. Les chiens, par exemple, sont capables de reconnaître certaines paroles humaines et de les associer à des actions ou des objets spécifiques. Un chien peut ainsi comprendre des mots comme « promener », « manger », ou « jouer », car il les associe à des expériences positives. Certains chiens très intelligents peuvent même mémoriser des centaines de mots !

Les chats, quant à eux, sont un peu plus énigmatiques. Ils semblent moins réceptifs aux ordres directs, mais cela ne signifie pas qu’ils ne comprennent rien. En fait, ils répondent plutôt à la tonalité de votre voix et à votre langage corporel. Par exemple, si vous parlez à votre chat d’une voix douce et apaisante, il est probable qu’il se sente en sécurité et soit plus réceptif à vos caresses.

Les perroquets, eux, sont tout un univers à part. Non seulement ils peuvent comprendre certains mots et phrases, mais certains d’entre eux peuvent même les répéter avec une précision étonnante. Pour ces oiseaux, parler avec eux est presque une nécessité, car ils sont des animaux sociaux qui, dans la nature en liberté, passeraient leur temps à communiquer avec leurs congénères.

Les bienfaits pour la santé mentale

Au-delà de la simple communication, parler à votre animal a des effets bénéfiques sur votre santé mentale. Les études montrent que les interactions avec les animaux peuvent réduire le stress, abaisser la tension artérielle et même soulager les symptômes de la dépression et de l’anxiété. Parler à votre animal est une forme de socialisation qui vous aide à vous sentir moins seul.e, surtout si vous vivez seul.e ou si vous traversez une période difficile.

Il a été prouvé que les personnes qui parlent régulièrement à leurs animaux développent un sentiment de connexion plus fort avec eux. Cette connexion favorise la libération d’ocytocine, souvent appelée « hormone de l’amour », qui est associée à la confiance et au bien-être. En d’autres termes, chaque fois que vous parlez à votre chien, chat ou même poisson rouge, vous renforcez votre propre bonheur.

L’art de l’anthropomorphisme

En parlant à nos animaux, nous avons tendance à leur prêter des pensées et des émotions humaines : c’est ce qu’on appelle l’anthropomorphisme. Par exemple, vous pourriez dire : « Regarde, le chat est jaloux parce que je caresse le chien ». Même si le chat ne ressent pas la jalousie comme un humain, attribuer des émotions humaines à vos animaux n’est pas forcément une mauvaise chose. Cela peut en fait aider à renforcer le lien entre vous et votre animal.

En voyant votre chat comme un être qui a des sentiments similaires aux vôtres, vous êtes plus à même de comprendre ses besoins et d’y répondre. L’anthropomorphisme peut aussi rendre la relation avec votre animal plus enrichissante. Après tout, qui n’a jamais imaginé son chien en train de se poser des questions philosophiques pendant qu’il regarde par la fenêtre ?

Ce que cela dit de vous

Enfin, il est intéressant de réfléchir à ce que le fait de parler à votre animal dit de vous. Contrairement à ce que certaines personnes pourraient penser, cela ne signifie pas que vous êtes bizarre ou que vous manquez de compagnie humaine. Cela montre plutôt que vous êtes une personne attentionnée, capable de nouer des liens profonds avec d’autres êtres, humains ou non. Vous valorisez la compagnie de votre animal et vous êtes capable de vous exprimer de manière ouverte et sans jugement.

Parler à votre animal est une habitude non seulement normale, mais aussi bénéfique pour vous comme pour lui. La prochaine fois que vous vous surprendrez à discuter de la météo avec votre chat ou à partager les potins de la journée avec votre chien, n’ayez donc aucune honte. Vous faites simplement ce que les humain.e.s font depuis des millénaires : vous connectez avec un autre être vivant d’une manière qui transcende les mots. Et ça, c’est tout sauf bizarre !