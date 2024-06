Sur le point d’adopter un chien ? Nos conseils pour lui réserver le meilleur accueil

Après mûre réflexion, c’est décidé, vous allez adopter un chien et agrandir votre famille ! Mais avant de penser à des petits noms, d’enregistrer des itinéraires de balade sur votre téléphone et de faire le plein de jouets qui couinent, il faut d’abord partir en quête d’un compagnon à poils qui vous correspond. Une petite bête à la queue frétillante avec qui l’alchimie prendra tout de suite. Vous le savez certainement, adopter un chien ne se fait pas en un claquement de doigts. C’est tout un cheminement. Il y a d’abord le choix, parfois cornélien, du chien qui sera l’élu, l’aménagement de la maison et les nouvelles règles de vie. Autant d’étapes nécessaires pour que le chien s’intègre à son nouveau foyer et prenne ses marques rapidement.

L’importance de bien préparer l’arrivée du chien

L’idée vous trotte dans la tête depuis un moment, mais ça y est, vous allez enfin accueillir un chien à la maison. Vous avez hâte de passer vos soirées avec son museau sur les genoux, de sentir ses poils soyeux sous votre main et d’entendre retentir ses petites pattes sur le parquet. Il n’est pas encore là que vous imaginez déjà toutes ces belles scènes en sa compagnie. Pourtant, un chien n’est pas une grosse peluche qui s’active quand vous en avez envie. C’est un être vivant qui a des besoins et des exigences. Pas question donc de prendre un terre-neuve si vous avez un logement de « poupée », limité en m2, ni de choisir un chihuahua si vous êtes adepte de randonnées extrêmes. Ce serait totalement incohérent et irresponsable.

Adopter un chien, c’est toute une organisation. Ça ne s’improvise pas du jour au lendemain. Un chien, ça bouleverse le quotidien, comme un.e enfant. Alors pour que l’animal se sente à sa place dans vos pénates et s’habitue en douceur à ce nouveau « chez lui », vous devez forcément opérer quelques changements. Le chien n’est pas là pour « distraire les enfants » ou « servir de passe-temps ». C’est un membre de la famille à part entière. D’ailleurs, il devient rapidement le centre de l’attention.

Précieux confident, il réconforte d’un revers de truffe et apaise par sa simple présence. À travers les balades, il vous tire de votre canapé et vous encourage à faire vos 10 000 pas, sans rechigner. Ce chien a aussi le pouvoir de rassembler et de souder les liens au sein de votre propre cocon. C’est l’âme qui fait vivre votre foyer. Thérapeute à l’oreille vive, mais aussi compagnon de vadrouille et partenaire de jeux, ce chien occupe une place chère dans les cœurs.

Choisir un chien adapté au quotidien de la famille

Si vous vous apprêtez à adopter un chien, vous ne devez pas choisir une race au hasard, ni de craquer devant les premiers yeux ronds que vous croiserez. Difficile de résister face à toutes ces petites frimousses adorables. Pourtant, avant de laisser parler vos sentiments, vous devez surtout trouver une race de chien compatible avec votre style de vie. Si vous êtes plutôt de nature énergique et que vous êtes plus souvent dehors qu’à l’intérieur, privilégiez des races dites athlétiques, réputées pour leur endurance telles que les chiens de berger. À contrario, si vous êtes du genre pantouflard, à râler dès qu’il faut descendre les poubelles, tournez-vous vers des chiens dits casaniers comme le bouledogue français ou le bichon frisé.

Enfin, si vous avez des enfants, évitez les chiens trop nerveux et privilégiez les races reconnues pour leur gentillesse et leur tempérament calme, à l’image du Dalmatien ou encore du Golden Retriever. Pour vous aider à trouver le compagnon idéal, n’hésitez pas à consulter des outils en ligne, comme le test race de chien, qui peut vous éclairer dans votre choix. Le coup de foudre n’est pas le seul critère qui vaille !

Préparer la maison pour l’arrivée du chien

Si vous venez d’adopter un chien, il va falloir repenser toute votre décoration et revoir votre intérieur. Pas besoin de créer une pièce supplémentaire comme c’est le cas avec un nourrisson, simplement d’ajouter des accessoires pour que votre fidèle compagnon soit à son aise. Créez un coin dédié à votre chien, en disposant un panier moelleux, un doudou (oui lui aussi en a besoin) et quelques coussins pour un nid douillet royal.

Placez une gamelle à la bonne taille dans un endroit bien défini. Pour les remplir, prévoyez aussi un bon stock de nourriture, adapté au gabarit de votre chien et suffisamment varié. Investissez dans des jouets, là aussi, raccord avec la gueule de l’animal. Pas question de prendre un os en plastique XXL pour un spitz nain. Pour vous procurer tous ces « essentiels », des magasins spécialisés comme Terranimo offrent une large gamme de produits qui promettent un confort prémium à votre nouvel ami à quatre pattes.

Veillez à cacher les prises et à mettre les fils électriques en hauteur. Éliminez tous les objets potentiellement dangereux de votre intérieur, comme les petites figurines ou les portes-bijoux. Vous devrez peut-être aussi vous séparer de certaines de vos plantes. Il y a des variétés qui peuvent s’avérer hautement toxiques pour les chiens, comme le Yucca, le Monstera ou encore l’Aloe Vera.

Éducation et sensibilisation de la famille

Si vous venez d’adopter un chien, il va falloir coacher vos enfants et leur apprendre à respecter la tranquillité de l’animal. Ce qui n’est pas une mince affaire. Les enfants ont trop souvent tendance à traiter les chiens comme des objets et à les intégrer dans tous leurs projets farfelus. Ils les déguisent en princesses, les recouvrent de paillettes et les prennent même parfois pour des « chevaux de maison ». Le chien, lui, de son côté rêve peut-être juste de buller dans son panier. Poussé à bout, il peut vite retrousser ses babines et montrer ses crocs.

Pour éviter ce genre de scénario catastrophe, enseignez les règles de sécurité de base à vos enfants. Ne pas déranger le chien pendant qu’il mange, ne pas le tirer par les oreilles ou la queue, ne pas lui monter dessus à califourchon… Autant de conseils préventifs pour une cohabitation harmonieuse. Faites un petit planning en définissant les rôles de chacun.e et en répartissant les tâches. Qui donne à manger au chien ? Qui va le promener ? Établissez une routine quotidienne pour que le chien évolue dans un cadre stable et sain. Enfin, pour que votre boule de poil ne se transforme pas en petite tornade, éduquez-la dès le début ! À noter que certaines races sont plus dociles que d’autres. Le border collie, le shetland et le berger sont particulièrement faciles à éduquer.

Adopter un chien n’est pas une décision à prendre à la légère. C’est un gros investissement personnel. Mais en contrepartie, vous gagnez un « enfant » à poil rat ou à poil long. Et à l’approche de l’été, vous pouvez même l’emmener en vadrouille avec vous !

