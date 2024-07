Bien-être animal : 7 activités avec des animaux à bannir en vacances

Chaque année, les attractions et autres spectacles impliquants des animaux en captivité attirent de nombreux.ses touristes dans le monde. Problème : tout ceci n’est pas éthique et respectueux du bien-être animal. Voici donc une liste (non exhaustive) des activités avec des animaux à bannir pendant vos vacances.

Les spectacles d’animaux

Les spectacles d’animaux sont des activités encore souvent proposées aux touristes en 2024. Il est essentiel de prendre conscience de l’aspect très néfaste qu’ils ont sur le bien-être animal. Les spectacles de cirque, de delphinariums, les tours de poneys dans des manèges ou encore les parcs d’attractions mettant en scène des animaux sont extrêmement nuisibles pour ces derniers.

Les animaux sont en effet conditionnés et forcés à réaliser des numéros comme des pantins. Le tout dans un environnement inadapté à leurs besoins physiologiques et comportementaux. Le seul but de ces spectacles est que les animaux répondent aux attentes des spectateur.rice.s et rapportent de l’argent.

Les zoos

Les zoos sont encore en 2O24 considérés comme des lieux de divertissement. Il est temps de repenser notre approche envers ces établissements. Bien que certains zoos et parcs animaliers jouissent d’une belle vitrine, la face cachée est bien moins glorieuse. Ce sont des mouroirs pour animaux.

Ces derniers sont condamnés à une vie derrière les barreaux. « Même dans les meilleurs zoos, dans les meilleures conditions possibles, une vie en captivité n’est pas une vie pour les animaux. (…) Les zoos ne cesseront d’élever et de capturer des animaux dans la nature que si leur soutien financier disparaît. La façon la plus intelligente pour sauver les animaux de l’emprisonnement est de rester loin des zoos », explique à juste titre PETA sur son site.

La montée d’autruches ou de chameaux

C’est une activité touristique qui suscite souvent l’enthousiasme chez les voyageur.se.s. Sauf qu’elle soulève également de sérieuses préoccupations en matière de bien-être animal.

Ces animaux ne sont en effet pas naturellement adaptés pour porter des humain.e.s sur leur dos. Cela peut donc entraîner des blessures et des souffrances. De plus, les conditions dans lesquelles sont élevés ces animaux dans le but de satisfaire les demandes touristiques sont très précaires et inappropriées.

Nager avec les dauphins en captivité

Si nager avec des dauphins peut sembler une expérience incroyable, la réalité est bien plus sombre. En captivité, ils sont maintenus dans des bassins trop petits, privés de leur environnement naturel. Et sont soumis à des interactions constantes avec les humains.

En prime, leur captivité encourage l’industrie du tourisme animalier, qui exploite ces animaux, sans se soucier de leur bien-être. Pour préserver la santé et le bonheur des dauphins, il est crucial de boycotter cette activité en vacances !

Les selfies avec des animaux sauvages

Prendre des selfies avec des animaux sauvages tels que des tigres, des singes ou encore des koalas peut sembler amusant. C’est en réalité une pratique abjecte pour les animaux. Ils sont en effet capturés illégalement dans la nature ou élevés dans des conditions inappropriées dans le simple but de divertir les touristes.

Ces animaux sont ainsi gardés dans des espaces restreints, subissent des manipulations constantes. Ils peuvent aussi être privés de nourriture et d’eau ou drogués pour les rendre plus dociles lors des rencontres avec les humain.e.s.

Les balades à dos d’éléphants

Cette activité en apparence magique est très populaire dans certaines destinations exotiques. La réalité est que les éléphants utilisés pour les balades sont souvent soumis à un dressage violent, à des conditions de vie inadéquates. Ils sont aussi contraints à porter des selles lourdes et inconfortables.

Résultat, ces pratiques entraînent bien souvent des problèmes physiques et émotionnels chez ces animaux. Vous souhaitez vraiment rencontrer des éléphants durant vos vacances ? Optez donc pour des sanctuaires éthiques qui promeuvent le respect de ces majestueux animaux sans les exploiter.

Toutes les attractions impliquant des animaux

Les attractions touristiques ou spectacles impliquant des animaux n’ont rien d’idylliques. Tout ceci cache une réalité affreuse pour nos amis les animaux.

Ces derniers n’ont en effet rien à faire en captivité et n’ont pas à être conditionnés. Les animaux ne sont pas sur Terre pour satisfaire le plaisir de l’Homme. Nous devons être conscient.e.s de l’impact que nos choix de divertissement peuvent avoir sur la vie des animaux.

Lors de la planification de vos vacances, recherchez donc des activités respectueuses des animaux. Si vous souhaitez réellement les observer, optez pour des sanctuaires, des réserves naturelles, des associations qui promeuvent le réel respect des animaux. Découvrez d’ailleurs notre top des destinations les plus « dog friendly » en Europe.