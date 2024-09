Les astuces des vétérinaires pour rassurer votre animal quand il y a de l’orage

L’automne arrive avec ses premiers orages, et pour les animaux ces phénomènes météo apportent une bonne dose de stress. Météo France a déjà placé 44 départements en vigilance jaune ce 20 septembre, annonçant des éclairs et grondements de tonnerre pour une bonne partie de l’Hexagone. Si certain.e.s humain.e.s peuvent apprécier la beauté des éclairs illuminant le ciel, nos compagnons à quatre pattes ne partagent généralement pas cet enthousiasme. Vous avez peut-être déjà vu votre chien se cacher sous le lit ou votre chat faire des allers-retours frénétiques dans la maison à la première goutte de pluie. Alors, que faire pour calmer vos animaux pendant les orages ? Les vétérinaires ont plusieurs astuces à partager pour vous aider à rassurer votre animal quand il y a de l’orage.

Préparez un espace sécurisant pour votre animal

Les animaux stressés par l’orage ont besoin d’un endroit où ils se sentent en sécurité. Si vous savez que des orages sont prévus, préparez un espace douillet pour votre animal. Un lieu où il peut se réfugier, loin des fenêtres et des bruits extérieurs, est idéal. Pour les chiens, une cabane improvisée avec des couvertures peut fonctionner comme une « tanière » rassurante. Les chats, eux, aiment souvent grimper en hauteur ou se cacher dans des endroits étroits, comme sous un meuble ou dans une armoire.

Les vétérinaires recommandent de rendre cet espace aussi confortable que possible, en y plaçant des objets familiers : un jouet préféré, une couverture avec leur odeur, ou même un vêtement imprégné de votre propre odeur peut aider. L’objectif est de recréer un environnement où l’animal se sent protégé.

Gardez un comportement calme

Si vous commencez à montrer des signes d’inquiétude, votre animal le ressentira immédiatement. Les chiens, en particulier, sont extrêmement sensibles aux émotions de leurs humain.e.s. Le premier réflexe à adopter est donc de rester aussi serein que possible. Pas de panique à la vue des éclairs ou à l’entente des grondements de tonnerre !

Les vétérinaires conseillent d’éviter de surprotéger votre animal en cas de tempête. Cela peut sembler contre-intuitif, car notre premier réflexe est souvent de vouloir les prendre dans nos bras et les rassurer avec des caresses. Cependant, les vétérinaires signalent qu’une attitude trop protectrice peut renforcer leur anxiété. Essayez plutôt de continuer vos activités comme si de rien n’était. Votre animal prendra alors exemple sur votre calme et comprendra que l’orage n’est pas une menace.

Détournez son attention avec des jeux

Lorsque la tempête fait rage à l’extérieur, c’est le moment parfait pour rediriger l’attention de votre animal. Jouer à des jeux interactifs avec lui peut l’aider à se concentrer sur autre chose que les bruits et les éclairs. Proposez-lui une activité qu’il apprécie, que ce soit une partie de cache-cache avec un jouet pour votre chien ou un jeu de chasse avec un laser pour votre chat.

Le but ici est de solliciter son attention et son énergie de manière positive. En plus, l’exercice physique produit de l’endorphine, l’hormone du bien-être, qui peut contribuer à calmer votre compagnon pendant l’orage.

Usez de produits apaisants : une aide précieuse

Si votre animal a une peur particulièrement marquée des orages, il existe des produits apaisants qui peuvent faire une grande différence. Les vétérinaires recommandent souvent des diffuseurs ou des sprays de phéromones, des substances qui imitent les signaux chimiques naturels utilisés par les animaux pour se rassurer. Pour les chats, par exemple, le diffuseur Feliway est une option populaire, tandis que les chiens peuvent bénéficier de produits comme Adaptil.

D’autres options plus naturelles incluent des compléments alimentaires à base de plantes comme la valériane, la camomille, ou la passiflore, qui ont des propriétés relaxantes. Attention : avant d’administrer tout produit à votre animal, il est essentiel de consulter votre vétérinaire pour vérifier son adéquation avec la santé de votre compagnon.

Mettez de la musique et des sons apaisants

Les vétérinaires sont nombreux.ses à recommander l’utilisation de la musique pour atténuer les bruits angoissants de l’orage. Il existe même des playlists spécifiquement conçues pour calmer les animaux, disponibles sur les plateformes de streaming. Des morceaux de musique classique, ou des sons apaisants de la nature, peuvent aider à masquer le grondement du tonnerre et à créer une atmosphère plus calme dans la maison.

Vous pouvez aussi essayer de laisser la télévision ou la radio allumée pour couvrir les bruits de l’extérieur. Les chiens et chats s’habituent parfois au son des voix humaines, ce qui peut les apaiser lorsqu’ils se sentent anxieux.

Consultez un.e vétérinaire comportementaliste (si besoin)

Si malgré toutes ces astuces, votre animal reste inconsolable à chaque orage, il pourrait être utile de consulter un.e vétérinaire comportementaliste. Ces expert.e.s en comportement animal peuvent vous aider à comprendre les racines profondes de l’anxiété de votre compagnon et vous proposer des solutions personnalisées. Dans certains cas, une thérapie comportementale peut être nécessaire pour désensibiliser progressivement l’animal aux sons de l’orage.

L’importance d’un bon cadre de vie

Enfin, il est essentiel de rappeler que la meilleure façon de réduire le stress lié aux orages est de s’assurer que votre animal mène une vie équilibrée et enrichissante au quotidien. Un chien ou un chat qui reçoit suffisamment d’exercice physique, de stimulation mentale, et d’interactions positives avec ses humains aura moins tendance à développer des peurs intenses lors des événements stressants. Offrez à votre compagnon un environnement sécurisé et riche en activités pour renforcer sa confiance et sa capacité à faire face aux situations angoissantes. Comme pour les humain.e.s, un esprit et un corps équilibrés sont les meilleurs remparts contre le stress.

L’arrivée des orages en France est souvent un moment redouté pour les animaux, mais avec ces astuces de vétérinaires, vous avez désormais plusieurs cartes en main pour apaiser votre animal et lui permettre de traverser ces tempêtes plus sereinement. Et qui sait, peut-être finirez-vous par savourer ensemble une soirée cocooning à écouter la pluie tomber doucement sur les vitres, sans aucun stress à l’horizon.