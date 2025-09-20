Pourquoi les requins perdent leurs dents partout dans le monde (et ce n’est pas bon signe)

Vie animale
Fabienne Ba.
Gerald Schömbs/Unsplash

Derrière le sourire du requin se cache une fragilité insoupçonnée : l’acidité croissante des océans ronge la structure de leurs dents, jusqu’à fissurer, déformer et provoquer leur chute. Explications.

Acidification, corrosion et renouvellement trop lent

Les recherches menées par des biologistes allemands, publiées dans la revue Frontiers in Marine Science, révèlent l’ampleur du phénomène : exposées à un pH réduit, les dents s’abîment, perdent leurs micro-détails et deviennent incapables d’assurer leur fonction vitale de découpe.

En temps normal, les requins perdent et remplacent leurs dents régulièrement, maintiennent leur efficacité de chasse grâce à une repousse continue. Les eaux plus acides, conséquences directes de l’absorption du CO2, accélèrent cependant la corrosion et ralentissent la régénération dentaire. Les effets : fissures, trous, affaiblissement des racines et de la surface, perte de détail et de robustesse. Certaines espèces, dont le renouvellement dentaire est moins rapide, pourraient à l’avenir se retrouver avec des mâchoires édentées, mettant en péril leur survie.

Un indicateur inquiétant du dérèglement climatique

Le pH moyen des océans est passé de 8,2 à 8,1 en un siècle, avec des projections alarmantes autour de 7,3 à la fin du XXIe siècle, soit une acidification multipliée par 10. Derrière la perte de dents des requins, c’est tout l’équilibre trophique et la biodiversité marine qui se trouve menacé, car ces grands prédateurs jouent un rôle clé dans la régulation des populations.

Vers une adaptation… énergivore et risquée

Si les requins pourraient s’adapter en reminéralisant ou en renouvelant plus vite leurs dents, le phénomène demande une énergie considérable, possiblement en défaveur de leur croissance, leur reproduction ou même leur capacité de chasse. L’étude insiste : voir les armes des superprédateurs rongées par l’acidité des océans questionne la résilience de tout le vivant face au changement climatique.

En résumé, la perte des dents de requin est un signal d’alarme qui rappelle l’urgence d’agir pour la préservation de nos écosystèmes marins et la lutte contre le dérèglement climatique.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
