Un dauphin albinos surgit des flots : la vidéo qui fascine

Aux États-Unis, un groupe de touristes chanceux a récemment filmé un dauphin albinos adulte lors d’une sortie en mer au large de l’île de Chincoteague, Virginie. Cet événement exceptionnel a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, émerveillant les internautes par la rareté et la beauté de ce cétacé entièrement blanc.

Un spectacle naturel unique capté en vidéo

Le mammifère marin, affichant une peau immaculée et des yeux roses caractéristiques de l’albinisme, a été vu à plusieurs reprises remontant à la surface pour respirer avant de replonger. Le capitaine du bateau d’excursion, John Shields, qui a filmé la scène, a qualifié cette apparition d’« incroyable ». Ce dauphin albinos est un phénomène rarissime : seules quelques observations ont été recensées au cours du dernier siècle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Shane Whealton (@shaneoutside)

Albinisme et conservation : une espèce fragile

L’albinisme chez les dauphins résulte d’une mutation génétique qui empêche la production de mélanine, rendant leur peau blanche et leurs yeux sensibles à la lumière. Cette particularité les rend donc plus vulnérables aux prédateurs et aux agressions environnementales. Des efforts de conservation sont en cours pour protéger ces animaux rares, notamment par la création d’aires marines protégées et des programmes de recherche dédiés à leur étude et protection.

Un rappel de la richesse et de la fragilité de la faune marine

L’observation de ce dauphin albinos, comme celle de Casper en Californie, souligne l’importance de préserver les écosystèmes marins et de sensibiliser le public à la diversité étonnante des espèces habitants nos océans. Ce moment de grâce offre une fenêtre rare sur la beauté et la vulnérabilité du monde naturel.

Un spectacle aussi touchant que spectaculaire, qui rappelle donc combien chaque vie marine est précieuse et mérite protection.