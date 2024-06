Chaque année, des milliers d’animaux sont malheureusement abandonnés, et particulièrement en été. Parmi eux se trouve une race qui, malgré ses qualités exceptionnelles, est l’une des plus abandonnées en France. D’après le bilan annuel de la SPA, il y a eu une augmentation du nombre d’abandons de chiens en 2023. Découvrez la triste réalité derrière l’abandon massif en France de cette race de chiens.

Le malinois (ou berger belge)

Le Malinois, originaire de Belgique, est connu pour sa loyauté, son intelligence et son énergie débordante. Il est souvent utilisé dans (exploité par) les forces de l’ordre et les unités militaires pour des missions de détection, de recherche et de sauvetage. Derrière cette apparence athlétique se cache un cœur tendre et loyal qui fait du Malinois un compagnon incomparable pour les familles dévouées.

Malheureusement, malgré ses qualités exceptionnelles, cette race de chiens est l’une des plus abandonnées en France. Chaque année, des centaines de Malinois se retrouvent dans des refuges, cherchant désespérément un foyer aimant.

Pourquoi cette race est-elle si souvent abandonnée ?

L’une des raisons principales de l’abandon du Malinois réside dans les mythes qui entourent cette race. Beaucoup de gens sont attirés par son apparence magnifique et sa réputation de chien courageux, mais peu sont préparés à l’engagement qu’elle nécessite. Le Malinois est en effet un chien très actif qui a besoin d’exercice et de stimulation mentale quotidienne. Sans cela, il peut devenir destructeur. Beaucoup de personnes adoptent un Malinois sans comprendre pleinement ses besoins.

Pour les personnes qui sont prêtes à investir du temps et de l’énergie dans leur chien, le Malinois peut être un compagnon extraordinaire. Avec une bonne socialisation, une éducation cohérente et beaucoup d’amour, le Malinois peut s’épanouir et devenir un membre précieux de la famille. De nombreux.ses humain.e.s de Malinois témoignent de la relation profonde et enrichissante qu’iels entretiennent avec leur chien. Et de la gratitude qu’iels ressentent d’avoir un compagnon aussi loyal à leurs côtés.

L’abandon est un acte de maltraitance puni par la loi (normalement). Malgré cela chaque année des milliers d’animaux sont lâchement jetés hors de leur foyer. Il existe alors des refuges et des organisations dévoué.e.s qui travaillent sans relâche pour aider les Malinois (et autres chiens) en détresse. Ces structures offrent non seulement un foyer temporaire aux chiens abandonnés, mais aussi des soins médicaux, de l’attention pour les aider à se remettre sur pattes.

Si vous êtes prêt.e à accueillir un Malinois dans votre vie, pensez à l’adoption. Les refuges regorgent de chiens de cette race qui attendent désespérément une seconde chance. En adoptant un Malinois, vous sauvez non seulement une vie, mais vous gagnez également un ami fidèle pour la vie.

Si l’adoption n’est pas possible pour vous, envisagez de soutenir un ou plusieurs refuge(s) en faisant un don ou en devenant bénévole. Chaque geste compte dans la lutte contre l’abandon des Malinois (et autres chiens) et dans la promotion du bien-être de ces chiens incroyables.

Le Malinois peut être décrit comme un diamant brut : avec le bon environnement et les bonnes ressources, il peut briller comme aucun autre. STOP À L’ABANDON, ADOPTER C’EST S’ENGAGER !